An Action Hero Movie Review: la vedette d’Ayushmann Khurrana-Jaideep Ahlawat impressionne les internautes et les critiques avec un point culminant inattendu [VIEW TWEETS]

C’est un mois chargé pour Bollywood. Pas mal de films sortent en salles. De Drishyam 2 à Bhediya – de nombreux films de Bollywood sont sortis en salles. Ce vendredi, Un héros d’action mettant en vedette Ayushmann Khurrana et Jaideep Ahlawat est arrivé sur les écrans. Ayushmann Khurrana est connu pour ses films légers et axés sur le contenu. Mais cette fois, il a enfilé la cape d’un héros d’action. Jaideep Ahlawait qui est un acteur acclamé par la critique lui donne compagnie. Alors que le film arrive sur les écrans, Twitter est rempli de réactions.

An Action Hero d’Ayushmann Khurrana et Jaideep Ahlawat reçoit des critiques élogieuses

Les internautes et les critiques sont très impressionnés par An Action Hero. Le film semble avoir tout le drame et l’action nécessaires. De plus, il y a un camée spécial de nul autre qu’Akshay Kumar. Beaucoup sont également très impressionnés par la scène climax inattendue. Dans l’ensemble, tout le monde n’a que de bonnes choses à dire sur la dernière sortie d’Ayushmann Khurrana.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Nous nous sommes amusés à regarder “An Action Hero” – une satire hilarante de nombreux événements actuels entourant Bollywood, nos médias d’information et la nature inconstante du fandom. Et l’action déchire aussi. C’est maintenant mon préféré @ayushmannk film. Mihir Fadnavis (@mihirfadnavis) 1 décembre 2022

#AkshayKumar dans #AnActionHero est LE AKSHAY KUMAR qui nous manque à tous depuis des années maintenant. Je ne me souviens pas quand était la dernière fois, le camée d’une star m’a fait autant rire en quelques minutes. S’IL VOUS PLAÎT laut aao Akshay! @akshaykumar #AyushmannKhurrana #ActionHero Umesh Punwani (@PunwaniUmesh) 2 décembre 2022

Je viens de regarder un film à succès Super Duper #AnActionHero Quel film incroyable ?? J’ai adoré Merci @ayushamnnk @JaideepAhlawat pour avoir donné un film merveilleux et à succès. Mon avis : 5/5 Vous êtes tous faits pour ma journée#AnActionHeroRevue #AyushmannKhurrana #JaideepAhlawat pic.twitter.com/Mmc05qeKHb Pulkit (@am_pulkit) 2 décembre 2022

#AnActionHeroRevue: Dans l’ensemble, #AnActionHero est musclé, dynamique et plein d’esprit. #AnirudhIyerLa mise en scène est de premier ordre et assez bonne pour un début. La première moitié est formidable, tandis que la seconde moitié plonge, le film reprenant vers l’apogée. Essayez celui-ci ! Somesh Sinha (@SinhaSomesh) 2 décembre 2022

#AnActionHero #AyushmannKhurrana ne nous déçoit jamais avec sa sélection de scénario ou son jeu d’acteur. Du début à la fin, ce film tiendra le public en haleine. Toutes nos félicitations @ayushmannk @JaideepAhlawat pour votre brillante prestation#AnActionHeroRevue ? Akshay (@akshaythejaat) 2 décembre 2022

Êtes-vous prêt à regarder An Action Hero maintenant? Il semble qu’il est temps d’affluer dans les salles.