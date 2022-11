AN-225 : Les plans de reconstruction du plus grand avion du monde confirmés

(CNN) — Pour les avgeeks, la destruction du plus gros avion commercial du monde était l’une des images clés du début de l’invasion russe de l’Ukraine. En février, l’Antonov AN-225 a été attaqué à sa base à Hostomel, près de Kyiv.

Maintenant, il semble qu’ils soient restés fidèles à leur parole, la société annonçant que des plans de reconstruction sont déjà en cours.

Surnommé “Mriya” – l’ukrainien pour “rêve” – ​​l’avion massif a été construit dans les années 1980 pour transporter la navette spatiale soviétique.

Sa vie ultérieure, bien que légèrement moins glamour, était tout aussi emblématique – c’était le plus grand transporteur de fret au monde, avec environ deux fois la capacité de soute d’un Boeing 747, gagnant le statut de culte parmi les avgeeks autoproclamés. Il s’étendait jusqu’à 84 mètres, ou 275 pieds, avec la plus longue envergure de tous les avions pleinement opérationnels. À ce jour, c’est l’avion le plus lourd jamais construit.

Le nez de l’avion a été directement touché, selon le journaliste de CNN Vasco Cotivio, qui l’a vu en avril. Jack Guez/AFP/Getty Images

Sa destruction a été annoncée le 27 février 2022, avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba tweeter que “la Russie a peut-être détruit notre ‘Mriya’… mais elle ne pourra jamais détruire notre rêve d’un État européen fort, libre et démocratique”.

La société Antonov a déclaré à l’époque qu’elle n’était pas en mesure de vérifier l’état de l’avion, tandis que le journaliste de CNN Vasco Cotovio a noté que le nez avait apparemment pris “un coup direct d’artillerie” et avait été “complètement détruit” lorsqu’il l’a vu un avril. visite.

“Il y a eu d’importants dommages aux ailes et à certains moteurs. La partie arrière a été épargnée par tout impact important et présente quelques trous causés par des éclats d’obus ou des balles”, a-t-il déclaré à l’époque, prédisant qu’une réparation serait peu probable. .

Lundi, cependant, la société Antonov a annoncé dans un tweet que le projet de reconstruction avait déjà commencé , avec des “travaux de conception” déjà en vue. Alors qu’elle avait estimé les coûts de réparation, la société prévoyait une facture de plus de 500 millions d’euros (502 millions de dollars) pour le remettre en l’air, promettant plus d’informations “après la victoire”.

La société dispose déjà d’environ 30% des composants nécessaires pour en construire un nouveau, a-t-elle annoncé.

À l’origine, la société de défense publique ukrainienne Ukroboronprom, qui gère Antonov, avait publié une déclaration estimant la restauration à plus de 3 milliards de dollars, qu’elle s’était engagée à faire payer à la Russie. La reconstruction prendrait au moins cinq ans, avait-il déclaré à l’époque.

Il en coûtera plus de 502 millions de dollars pour reconstruire, a déclaré la société. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Getty Images

Antonov a ensuite confirmé à CNN qu’il travaillait sur le projet.

“Le processus de reconstruction de ‘Mriya’ est considéré comme un projet international, avec la participation d’entreprises aéronautiques de différents pays du monde”, a-t-il déclaré par e-mail.

“La possibilité d’attirer des financements de diverses sources est à l’étude et les propositions de nombreuses organisations prêtes à se joindre au projet sont en cours d’examen.”

La société a déclaré qu’elle coordonnerait la recherche, la conception et l’assemblage, et a confirmé qu’il existe encore des unités principales de cellule pour un nouvel avion qui n’ont pas été détruites.

“Le programme se développe dans le sens d’une expertise de ces unités, pour des calculs et des travaux de conception ultérieurs”, écrit-il, ajoutant que la construction aurait lieu “immédiatement après la victoire de l’Ukraine”.

L’annonce coïncide avec le lancement d’une exposition consacrée à l’avion à l’aéroport de Leipzig/Halle en Allemagne, qui abrite cinq autres avions Antonov. “Ombre et lumière : l’histoire d’Antonov” montre des photos de l’avion avant et après sa destruction, en se concentrant sur les prouesses techniques qui ont été perdues lors de l’attaque. Elle sera exposée jusqu’à fin décembre.

Lors de l’ouverture, Oleksiy Makeiev, ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, a annoncé que bien qu’il ait volé sur “presque tous les avions AN, le Mriya restait un rêve pour moi”, dans un communiqué publié par la société.

“Nous espérons qu’il sera restauré et que nous reverrons ce puissant oiseau dans le ciel”, a-t-il ajouté.

En attendant, s’il vous manque Mriya, vous pouvez construire votre propre – ou, du moins, votre propre modèle. La startup ukrainienne Metal Time vend des kits de conception mécanique fonctionnels de l’AN-225. Chacun coûte 99 $ et les bénéfices vont directement à Antonov pour financer la reconstruction de Mriya, ainsi que le relogement des employés d’Antonov dont les maisons ont été détruites par l’invasion russe et la formation de nouveaux pilotes et ingénieurs aéronautiques ukrainiens.

Jacopo Prisco et Jack Guy ont contribué à ce rapport