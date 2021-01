Amy Willerton a affirmé que certaines stars de la télé-réalité et des influenceurs font semblant d’être chez eux lorsqu’ils sont en fait à Dubaï.

La star de I’m A Celebrity vit dans la ville des Émirats arabes unis avec sa petite fille Demelza depuis l’année dernière et elle dit qu’elle est de plus en plus frustrée par le nombre de visages célèbres qui y apparaissent.

Elle a suggéré que beaucoup publient de vieilles photos et vidéos sur leurs comptes de médias sociaux pour donner l’impression d’être chez eux.

Lors d’une séance de questions et réponses avec les fans, on a demandé à Amy ce qu’elle pensait de tant de stars se rendant à Dubaï pour des voyages de travail.

Elle a répondu: « OK, j’ai beaucoup à dire à ce sujet … certaines que je ne devrais probablement pas dire.

«Mais je suis un grand partisan de la possession de votre vérité, donc … Je suis ici à Dubaï, je vois beaucoup de gens qui, sur les réseaux sociaux, font semblant d’être chez eux.







«Le Netflix, dites-leur à la maison, je suis avec vous et ils ne sont pas … ils sont là!

« Rappelez-vous, fumer des miroirs est OK? Les médias sociaux ne sont PAS réels! C’est un aperçu, ce n’est pas la vie de cette personne. »

Amy a poursuivi en disant qu’elle se sentait désolée pour certains des influenceurs et des stars de la télé-réalité qui ont été honnêtes à propos de leurs voyages à Dubaï.

Beaucoup ont été menacés de pêche à la traîne et même de mort, et Amy dit qu’ils ne devraient pas être harcelés pour avoir été francs avec leurs fans.







Elle a ajouté: « Je suppose que je suis désolée à certains égards pour les influenceurs qui sont venus ici et qui ont en fait simplement reconnu le fait qu’ils étaient ici et qu’ils reçoivent des menaces de mort pour cela …

« Je pense que c’est vraiment triste quand il y a beaucoup de gens qui reçoivent des éloges alors qu’ils vous mentent complètement. Je ne cite aucun nom, je ne suis pas comme ça, mais je dis juste … ce n’est pas vrai. »

Elle a également déclaré qu’elle comprenait pourquoi tant de gens chez eux étaient fâchés de voir des célébrités prendre le soleil à l’étranger alors que le Royaume-Uni restait verrouillé.







Amy a poursuivi: «Les gens ont tellement souffert dans tout cela, je comprends pourquoi ils sont en colère.

« Je comprends pourquoi les gens sont si bouleversés. Je sais quand j’ai eu des craintes au sujet de choses qui sont hors de mon contrôle comme la mort par exemple, en les exposant.

«Le seul réconfort que je trouve, c’est que nous sommes tous ensemble, nous devons tous mourir à un moment donné. C’est ma façon de me réconforter avec ça, je suppose, c’est un peu la même chose là-dedans.

« Parce que c’est tellement horrible, votre réconfort, je pense que tout le monde a trouvé dans tout cela … c’est la communauté qui s’est formée à partir de la souffrance. Traverser chaque jour.

« Passer par le premier verrouillage et nous avons été si chanceux que nous ne traversons pas cela maintenant. »