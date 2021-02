Amy Tinkler, la star de Dancing On Ice, devient la dernière star à avoir la chaussure après le skate

La star de Dancing On Ice, Amy Tinkler, 21 ans, a perdu sa place dans la compétition de patinage aux côtés de son partenaire Joe Johnson après que le vote du public les ait vus dans un patinage avec Lady Leshurr et son partenaire Brendyn Hadfield.

Lady Leshurr et Brendyn étaient dans la course pour la troisième fois après avoir échoué à remporter le vote du public, tandis que la gymnaste Amy n’est dans la compétition que depuis deux semaines alors qu’elle est venue remplacer Denise Van Outen.

Les juges Ashley Banjo, John Barrowman, Jayne Torvill et Christopher Dean ont choisi leurs couples préférés pour sauver ou renvoyer chez eux.

Les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield ont fait part de leur commisération en déclarant Holly: « Pendant le peu de temps que nous vous avons eu, vous avez été une joie absolue à regarder, vous êtes arrivé tard dans la compétition et vous avez littéralement pris le relais.

Amy a perdu sa place dans la compétition, et Amy a déclaré: « J’ai eu le meilleur temps, et je suis tellement reconnaissante d’avoir rencontré Joe, il a été le meilleur partenaire de tous les temps. »

Au total, cinq célébrités ont dû abandonner cette année avec Rufus Hound également testé positif pour Covid, Denise Van Outen abandonnant en raison d’une blessure à l’épaule et Billie Faiers a arrêté après avoir subi une chute à l’entraînement.









Il reste encore Faye Brookes et Hamish Gaman, Colin Jackson et Klabera Komini, Lady Leshurr et Brendyn Hadfield, Sonny Jay et Kerina Manter, Amy Tinkler et Joe Johnson, et Rebekah Vardy et Andy Buchanan.

Les patrons ont déjà épuisé leurs deux réserves – Matt Richardson pour Rufus et la gymnaste Amy Tinkler pour Denise, alors ils n’ont plus de patineurs à mettre sur la glace.

Jason et Joe-Warren ont tous deux donné des messages vidéo aux téléspectateurs et à leurs co-stars car ils souhaitaient du bien à tous les autres couples, et Jason a confirmé qu’il reviendrait la semaine prochaine.















Rebekah Vardy a tenté le mouvement terrifiant et potentiellement dangereux de « head banger » aux côtés de son partenaire de patinage Andy Buchanan.

Rebekah et Andy ont déjà subi un accident d’horreur dans la série alors que Rebekah a accidentellement tranché le visage d’Andy avec la lame de son patin.

Mais cela ne les a pas empêchés de tenter le banger de première main de la série pour gagner des points bonus, et alors que les téléspectateurs regardaient avec une haleine appâtée, cela s’est déroulé de manière fantastique.

Le couple était habillé en Ross et Rachel de Friends dans l’épisode sur le thème de la Saint-Valentin, avec Rebekah enfilant une perruque hilarante de Rachel.

* Dancing On Ice est diffusé dimanche soir sur ITV à 18h