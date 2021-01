En regardant la gymnaste Amy Tinkler jouer joyeusement avec Pretty Woman pour l’équipe GB aux Jeux olympiques de Rio en 2016, vous ne soupçonnez jamais que la jeune femme de 16 ans vivait autre chose que le temps de sa vie.

Mais l’année dernière, après avoir quitté le sport, la star a allégué qu’elle avait été victime d’hostilité et d’intimidation.

Ses plaintes contre certaines personnalités de l’industrie font écho à celles d’un nombre croissant de gymnastes, racontant une culture dommageable au sein de la gymnastique britannique.

Elle a même admis qu’elle préférait renoncer à sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio – se classant troisième derrière les stars américaines Simone Biles et Alexandra Raisman dans l’épreuve féminine au sol – plutôt que d’avoir dû subir ses épreuves.

Elle a déjà dit qu’elle pouvait «à peine regarder un ensemble de balances» et qu’elle ne les aurait pas dans la maison.









Mais Dancing on Ice lui permet de sortir de ces moments sombres, dit-elle.

Lors de notre entretien avec Zoom, elle rigole et est heureuse de son prochain défi sportif car il exerce beaucoup moins de pression que la gymnastique de niveau élite.

Amy, maintenant âgée de 21 ans, remplace Denise van Outen, 46 ans, qui a été contrainte de se retirer de l’émission ITV par une luxation de l’épaule.

À propos de ses problèmes d’image corporelle, Amy dit: «Je reçois de l’aide pour cela et faire ce spectacle m’a aidé à mettre tout cela de côté et à être à nouveau heureuse.

«Il n’y a pas de pression sur mon poids dans cette émission, pas de pression si je ne passe pas par une routine. Nous portons des vêtements moulants mais j’en suis content. »









Elle ajoute même: «Pour notre premier VT, je me suis dit: ‘J’ai besoin du justaucorps coupe plus haute!’»

Mais les commentaires des juges ne feront-ils pas pression sur elle pour qu’elle excelle? «J’ai été jugée toute ma vie,» elle hausse les épaules.

Ou les trolls des réseaux sociaux? «Chacun peut avoir sa propre opinion et c’est à eux de décider, je suis à un moment de ma vie où j’ai mis la gym derrière moi et je suis contente de moi», répond-elle avec confiance.

Denise a gentiment contacté Amy pour lui souhaiter bonne chance en lui disant: «Vous êtes jeune, c’est votre moment de briller» – et c’est ce qu’Amy a l’intention de faire.

Cette semaine, Amy et son partenaire professionnel de danse sur glace Joe Johnson, 26 ans, patineront «très vite» vers Fame – un exploit étant donné qu’elle n’avait jamais patiné avant de commencer à s’entraîner avec Joe en tant que doublure du DoI il y a trois mois.

Amy explique: «Au gymnase, je n’ai jamais été autorisée à pratiquer un autre sport au cas où je serais blessée. Tous mes amis allaient sur les patinoires pour s’amuser le week-end, mais je n’avais jamais le droit de le faire.









Il lui a donc fallu un mois et demi pour patiner en solo en toute confiance.

Néanmoins, elle est intrépide par la blessure subie par Denise et ajoute: «Je ne suis pas nerveuse pour le moment. J’ai concouru toute ma vie, maintenant je veux aller concourir – mais m’amuser.

Son bonheur est également porté par sa relation avec Max Cinnamon, une chanteuse qui a raté de peu la représentation de la France à l’Eurovision 2018.

Elle a célébré leurs six mois avec une publication sur Instagram en septembre de l’année dernière.









L’été dernier, Amy, qui a commencé la gymnastique à l’âge de deux ans, a participé à des compétitions régionales à sept ans et a représenté des juniors britanniques âgés de 11 ans, a déclaré qu’elle avait été dévastée par son sport.

La star de Bishop Auckland, près de Durham, affirme qu’il y avait une pression intense pour performer, et qu’elle et d’autres se sont fait dire qu’ils étaient gros et humiliés par les pesées publiques à l’entraînement.

Elle voit toujours un psychologue et a admis l’année dernière: «Si on me propose une salade, je suis en panne parce que ma tête est câblée pour penser qu’on m’appelle grosse.»

Elle a révélé qu’elle s’était éloignée du sport si jeune à cause de ce qu’elle avait vécu.

Elle a spécifiquement affirmé qu’elle avait été «terrifiée» par l’entraîneur national en chef, Amanda Reddin. Elle allègue que lors d’un incident, elle et d’autres gymnastes ont été interpellées après que des emballages sucrés aient été trouvés dans leur chambre.









«Vous, les filles, vous avez un corps similaire à celui des Américains, mais elles ont l’air musclées et vous avez juste l’air gros», a-t-elle déclaré à Reddin.

Amy a dit qu’elle sauterait le déjeuner et le dîner la veille de la pesée, buvant du jus de citron parce qu’elle croyait que l’acide brûlait les graisses.

Ses plaintes concernant Reddin ont été classées et Amy cherche actuellement à expliquer pourquoi.

Reddin a vigoureusement nié tout acte répréhensible. Pendant ce temps, un examen indépendant des allégations d’un certain nombre d’athlètes concernant les mauvais traitements dans le sport de la gymnastique a officiellement commencé, dirigé par Anne Whyte QC et co-commandé par Sport England et UK Sport.

Amy fait toujours partie du groupe de campagne Gymnasts for Change. La directrice générale de British Gymnastics, Jane Allen, a pris sa retraite en décembre après 10 ans à la tête.

Elle avait précédemment admis que British Gymnastics n’avait «pas réussi» à protéger les athlètes et avait déclaré: «Il y a des choses dont, en tant que PDG, j’assume l’entière responsabilité.»









Une enquête distincte sur le collègue entraîneur national de Reddin, Colin Still, a été lancée en septembre dernier.

Amy a révélé des courriels dans lesquels il semblait exprimer son soulagement qu’elle ne devenait pas une «grosse naine».

Il a soutenu l’enquête et, tout en affirmant ne pas se souvenir des courriels, a déclaré qu’il se sentait «véritablement dévasté» si quelqu’un avait été bouleversé.

Allen a déclaré qu’elle s’était immédiatement excusée auprès d’Amy après avoir appris l’incident. Amy nous dit maintenant: «Oui, j’abandonnerais ma médaille olympique pour n’avoir jamais vécu ce que j’ai vécu.

« Mais j’en suis vraiment fier, j’ai travaillé dur pour y arriver et je l’ai fait malgré ce que j’ai vécu. »

British Gymnastics a déclaré hier soir: « Alors que la revue Whyte et les enquêtes individuelles se poursuivent, il serait inapproprié pour nous de commenter davantage des allégations bien documentées. »

Joe, qui est devenu un ami solide depuis qu’ils ont commencé à s’entraîner ensemble, se dit «fier» de son nouveau partenaire de danse.

Un nouveau venu dans l’équipe Dancing on Ice lui-même, l’athlète né au Colorado parle de sa propre bataille contre la santé mentale l’été dernier après avoir perdu son emploi au Cirque du Soleil à cause de Covid-19. Il ajoute: «J’avais une sorte de période difficile cet été, une période difficile avec ma santé mentale, me sentant triste, et venir ici et passer du temps avec Amy chaque jour m’a fait sortir de ce funk.









«Cela m’a fait profiter de l’une des années les plus difficiles de ma vie, alors elle a été merveilleuse pour moi aussi.

Amy dit que lorsqu’elle a commencé la gymnastique quand elle était petite fille, c’était parce qu’elle voulait «voler», expliquant: «Chaque gymnaste rêve d’aller aux Jeux olympiques, mais pour moi, c’était à propos de moi, aimer jouer et avoir la sensation de voler dans l’air . »

L’esprit de cette petite fille a peut-être été altéré par ses expériences, mais maintenant elle espère pouvoir à nouveau s’envoler.

Même si elle rit de ses habiletés de patinage toujours en développement: «Je ne vais pas aussi vite que je descendrais un saut!»

* Dancing on Ice, demain, ITV, 18h.

* Vous pouvez parler en toute confiance à un conseiller de l’organisation caritative Beat pour les troubles de l’alimentation en appelant leur ligne d’assistance pour adultes au 0808801 0677 ou la ligne d’assistance aux jeunes au 0808801 0711