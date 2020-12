Amy Tapper a épaté ses abonnés sur les réseaux sociaux en présentant son incroyable transformation de perte de poids.

La star bien-aimée de Gogglebox a rayonné dans un cliché magnifique qu’elle a partagé sur son compte Instagram le jour de Noël.

Offrant la photo festive à ses 66000 adeptes, Amy avait l’air visiblement plus mince dans une paire de leggings moulants.

La star de télé-réalité pétillante avait l’air fabuleuse dans la tenue d’hiver qui comprenait un pull en laine gris et de grosses bottes noires.

Debout à sa porte d’entrée, Amy a posé dans un chapeau de Noël tout en tenant avec enthousiasme une bouteille de champagne dans sa main.

Parallèlement au claquement, elle a joyeusement rassuré ses abonnés que 2021 serait une meilleure année au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.







(Image: amytappsx / Instagram)



«Entrer dans Noël 2020 de la bonne (seule) façon. Joyeux Noël, animaux sales », a-t-elle sous-titré la photo.

Les médias sociaux d’Amy ont rapidement été inondés de soutien et de commentaires affectueux de la part de ses admirateurs qui l’ont félicitée pour sa transformation incroyable.

«Vous avez l’air super bien! Continuez comme une bonne travailleuse », s’est exclamé un disciple.







(Image: amytappsx / Instagram)



« Sensationnel! Regarde toi! Tu es une véritable inspiration Amy », a répondu une autre.

Un troisième écrit: « Elle a l’air plus belle que jamais. »

Pendant ce temps, quelqu’un d’autre a demandé: «Comment a-t-elle réussi à perdre autant de poids? Elle a l’air fabuleuse!







(Image: Instagram)



L’ancienne star de Celebs Go Dating a documenté son parcours de perte de poids en ligne après avoir pris la décision de changer son style de vie plus tôt cette année.

Jusqu’à présent, Amy a réussi à jeter trois pierres depuis le début de la refonte de son mode de vie.

Et Amy n’a pas seulement vécu des changements physiques, elle a également constaté que sa mentalité avait complètement changé.







(Image: amytappsx / Instagram)



Soulignant sa perte de poids lors d’une récente apparition sur Lorraine d’ITV, Amy a expliqué: «Je me sens beaucoup mieux. Mes niveaux d’énergie sont tellement plus élevés. Je peux faire beaucoup plus de choses.

«Je me sens tellement mieux en moi maintenant.»

Amy est devenue célèbre sur Gogglebox de Channel 4 lorsqu’elle et sa famille ont rejoint la série en 2013.