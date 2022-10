Amy Tapper de Gogglebox semble plus mince que jamais en rose après avoir fait allusion au retour du spectacle

La star de GOGGLEBOX, Amy Tapper, a été aperçue plus mince que jamais en rose après avoir fait allusion à son retour dans la série.

La star de Channel 4, qui est devenue célèbre assise sur le canapé avec sa famille en 2013, a séduit en blazer rose dans un nouveau cliché.

INSTAGRAM

Amy a montré sa silhouette soignée dans le blazer rose[/caption]

Instagram

Amy a récemment taquiné sa famille pourrait faire un retour Gogglebox[/caption]

Amy, 22 ans, a pu être vue en train de poser dans la veste aux couleurs vives, qu’elle a associée à un pantalon noir, dans les escaliers d’une demeure seigneuriale.

Elle sourit largement à la caméra alors qu’elle laissait ses longues mèches brunes tomber sur sa poitrine en boucles, portant une palette de maquillage minimale.

« Nous avons passé la nuit la plus incroyable aux Best Heroes Awards il y a quelques nuits… » Amy a légendé le post sur Instagram.

« Honoré d’être dans la même pièce que des gens incroyables.

EN SAVOIR PLUS SUR AMY TAPPER étonnante Amy Tapper de Gogglebox regarde des mondes loin du canapé alors qu’elle se prépare pour le bash À LA RECHERCHE AM-AZING Amy Tapper de Gogglebox semble plus mince que jamais après un relooking très glamour

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires pour se réjouir de son look – la qualifiant de “superbe”, “incroyable” et “incroyable”.

Cela vient après qu’Amy ait fait allusion à un possible retour à l’émission de Channel 4 pour le 10e anniversaire – affirmant que la porte n’était pas fermée pour leur famille lorsqu’ils ont quitté l’émission à succès.

Amy est devenue célèbre pour la première fois en 2013, lorsqu’elle a rejoint son frère Josh et maman et papa, Nikki et Jonathan dans l’émission, mais la famille a décidé de se retirer en 2018.

S’adressant exclusivement à The Sun, Amy a taquiné: «Nous regardons encore parfois Gogglebox – nous la regardons de temps en temps.





« Je ne dirais jamais de ne jamais y retourner. Je ne sais pas si nous pourrions y retourner en famille, mais l’anniversaire approche, alors qui sait.

Amy, qui a récemment montré son incroyable perte de poids de deux pierres, avait l’air incroyable dans un costume fuchsia alors qu’elle assistait à la cérémonie spéciale de remise des prix.

Amy nous a dit : « Je suis sur la bonne voie avec mon parcours de remise en forme.

“Je ne cherche pas l’amour pour le moment, je n’ai encore trouvé personne – mais je suis heureux, je suis content et je me concentre sur moi-même.”

La star de Celebs Go Dating a opté pour un fard à paupières chatoyant de couleur pêche, un surlignage éclatant et une lèvre nude.

Elle a rivalisé le look en coiffant ses mèches de balayage en boucles lâches.

En septembre, Amy avait l’air loin du canapé alors qu’elle se préparait pour une autre soirée aux Blogosphere Awards.

En savoir plus sur le soleil COUP DE MAIN De l’argent gratuit que vous pouvez obtenir sur Universal Credit ce Noël, vous n’avez PAS à rembourser CA NE FONCTIONNE PAS Mes 20 minutes de route prennent 2 HEURES en raison de travaux sur une piste cyclable que personne n’utilisera

Elle a séduit dans un blazer noir à paillettes, montrant sa récente perte de poids.

La star a adoré partager son parcours de perte de poids sur les réseaux sociaux.