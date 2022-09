Amy Tapper de Gogglebox regarde des mondes loin du canapé alors qu’elle se prépare pour la soirée

La star de GOGGLEBOX, Amy Tapper, avait l’air incroyable alors qu’elle se préparait pour une remise de prix hier soir.

La jeune femme de 22 ans, qui est devenue célèbre assise sur le canapé avec sa famille en 2013, a séduit dans un blazer noir à paillettes, montrant sa récente perte de poids.

Amy assistait aux Blogosphere Awards et était ravie lorsque Musclefood, avec qui elle travaille en étroite collaboration, a remporté un prix.

Partageant un cliché de son maquillage pour la soirée et de sa magnifique coiffure, Amy a écrit: “Business à 5 ans, Disco à 6 La meilleure équipe glamour de la ville @itsdanilevi @hairbymontre.

Sans surprise, elle a été inondée de commentaires, un fan écrivant : « Votre photo préférée JAMAIS wow quelle vision !!! .”

Un deuxième a ajouté: “Woahh cette mâchoire et ces pommettes .”

Alors qu’un troisième a fait remarquer: “Omg Amy tu as l’air INCROYABLE XXXXX.

La personnalité de la télé-réalité de Channel 4 a été en mission de remise en forme au cours des derniers mois.

Amy, qui a déjà perdu deux pierres, a récemment révélé ses plans pour quand elle se tonifiera pour atteindre son objectif de remise en forme.

Elle a déclaré à Closer Magazine : « Je me sens tellement plus sexy et confiante parce que je peux déjà voir que tout mon travail acharné porte ses fruits.





“J’ai plus d’énergie, je peux sentir ma peau se resserrer à mesure que je me tonifie et j’aime ce que je vois dans le miroir.

“J’ai toujours pensé que j’avais un beau visage, mais je n’ai jamais été satisfait de mon corps et je suis déterminé à changer cela.

“Quand j’aurai chuté entre 6 et 8e, je poserai nue pour fêter ça !

«Je ne m’inscris pas encore à OnlyFans… Je ne pense pas que j’obtiendrais des abonnés.

“Parfois, vous devez garder vos parties intimes privées !”