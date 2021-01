Amy Tapper a stupéfié ses adeptes des médias sociaux en présentant son incroyable transformation de perte de poids en un clin d’œil, ce qui la montre se rafraîchir dans une pataugeoire.

La star bien-aimée de Gogglebox rayonnait dans la magnifique photo, qu’elle a partagée sur son compte Instagram le soir du Nouvel An.

Offrant la superbe photo à ses 66000 abonnés, Amy avait l’air visiblement plus mince dans un maillot de bain noir.

La star de la télé-réalité, 20 ans, avait l'air fabuleuse en maillot de bain alors qu'elle réfléchissait aux 12 derniers mois avec une photo rétrospective de juin.









Malgré cette année difficile, Amy a quand même réussi à s’amuser en sortant la pataugeoire alors que les températures montaient en flèche en été.

Elle a posé, à genoux dans la piscine de son jardin, les mains jointes, imitant une position de prière.

Ouvrant les bras pour accueillir 2021, Amy a décidé de faire une séance de questions-réponses avec ses fans Instagram.

Elle leur a demandé de répondre à sa question: « Qu’est-ce que vous abandonnez en 2021? »

L'un d'eux a répondu: «Le poids, j'espère», auquel Amy a révélé «cela fait de nous deux» en promettant de ne pas ralentir son parcours de perte de poids.







Amy a peut-être déjà perdu beaucoup de poids cette année, mais il semble qu’elle n’est pas prête à s’arrêter de si tôt.

L’ancienne star de Celebs Go Dating a documenté son parcours de perte de poids en ligne après avoir pris la décision de changer son style de vie plus tôt cette année.

Jusqu'à présent, Amy a réussi à jeter trois pierres et demie depuis le début de la refonte de son mode de vie.







Amy n’a pas seulement vécu des changements physiques, elle a également constaté que sa mentalité avait complètement changé.

Levant le couvercle sur sa perte de poids lors d’une récente apparition sur Lorraine d’ITV, Amy a expliqué: « Je me sens beaucoup mieux. Mes niveaux d’énergie sont tellement plus élevés. Je peux faire beaucoup plus de choses.

« Je me sens tellement mieux en moi maintenant. »

Amy est devenue célèbre sur Gogglebox de Channel 4 lorsqu’elle et sa famille ont rejoint la série en 2013.