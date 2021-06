Amy Tapper de Gogglebox montre une voix impressionnante alors qu’elle chante le hit de Lady Gaga lors d’une fête d’anniversaire en famille

La star de GOGGLEBOX, Amy Tapper, a montré sa voix impressionnante alors qu’elle prenait le micro lors d’une fête de famille.

La jeune femme de 21 ans a été filmée en train de chanter un numéro de Lady Gaga alors que ses amis et sa famille l’encourageaient.

Ce n’est pas la première fois qu’Amy impressionne les fans avec sa voix chantée – elle a déjà impressionné avec l’interprétation de Halo de Beyonce.

La star de télé-réalité avait fière allure à la fête dans un haut blanc et un jean, montrant sa perte de poids de trois pierres.

Amy a remanié son style de vie depuis qu’elle est devenue célèbre sur Gogglebox à l’adolescence en 2013.

La star a perdu trois pierres et demie grâce à une alimentation saine et à l’exercice, et a déjà déclaré au Sun qu’elle était plus heureuse que jamais avec son corps.

Elle a avoué qu’elle avait l’habitude de pleurer après avoir été la cible de trolls cruels alors qu’elle apparaissait dans l’émission Channel 4, dans laquelle elle et sa famille ont joué pendant cinq ans.

Ils ont quitté le programme en 2018, Amy continuant à chercher l’amour dans Celebs Go Dating.

Malgré sa transformation, Amy a récemment révélé qu’elle était toujours la cible de vils ennemis en ligne, affirmant plus tôt cette année qu’elle pourrait facilement « pleurer les larmes aux yeux » des remarques désagréables.

Elle a également fait des « compliments à l’envers » après qu’on lui ait dit qu’elle avait encore besoin de perdre plus de poids après avoir perdu plus de trois pierres.

Amy a dit à l’époque : « Ne dis pas : ‘Bien joué, encore trois pierres à faire’ parce que quand on y pense, c’est plus une insulte qu’un compliment.

« Surtout si vous ne me connaissez pas personnellement.

Elle a ajouté avec défi: « Excusez le coup de gueule, je vous aime tous, vos commentaires et votre soutien, mais malheureusement, ce sont ceux comme ça qui ressortent. »