Amy Tapper de Gogglebox montre une incroyable deuxième perte de poids en trois mois en photos avant et après

Amy Tapper de GOGGLEBOX a montré son impressionnante perte de poids de deux pierres après avoir révisé son style de vie.

La star de Channel 4 a l’air en meilleure santé et plus heureuse après avoir suivi un régime Muscle Foods et mis les pieds dans la salle de sport.

La perte de poids d'Amy Tapper va de mieux en mieux

Elle a changé d'état d'esprit et ça porte ses fruits

Amy a une alimentation plus saine ces jours-ci

De nouvelles photos avant et après montrent à quel point Amy est arrivée alors qu’elle pose de côté dans ses vêtements de sport.

Son ventre est sensiblement plus petit dans le cliché le plus récent, mais elle ne se repose pas sur ses lauriers, disant aux fans sur Instagram : “Grind don’t stop”.

La jeune femme de 22 ans est actuellement en vacances en Israël et a profité du soleil hier en maillot de bain rouge.

Dégoulinant de sueur, Amy a déclaré: “La chaleur, c’est autre chose.”

Cependant, ceux d’entre nous qui sont à la maison peuvent comprendre que les températures montent en flèche ici aussi.

Ses fans l’ont complimentée alors qu’elle s’asseyait dans un bar en plein air, avec une écriture: “Looking fab ”

Alors que ce follower disait : “Sexy mamaaa ”

PERDRE LES LIVRES

Amy a documenté sa perte de poids au cours des derniers mois et la semaine dernière, elle a donné ses cinq meilleurs conseils pour rester motivée.

Ils comprenaient « s’entraîner régulièrement avec mon entraîneur personnel », « cuisiner de nouveaux aliments » et « fixer des objectifs plus petits ».

Elle a également ajouté l’importance de voir des amis pour socialiser.

Plus tôt dans l’année, Amy a partagé des photos de progrès prouvant qu’elle a un tout nouvel état d’esprit.

Elle a écrit: “Physiquement, je suis prête à affronter le reste de l’année avec plus de facilité.

“Mentalement, je veux juste continuer et continuer et je ne me suis jamais senti aussi motivé!”

Amy, qui a joué dans l’émission Channel 4 avec sa famille de 2013 à 2018, a été informée par des médecins qu’elle souffrait d’un métabolisme lent.

Mais maintenant, elle a abandonné trois tailles de robe, du 26 au 20.

Elle avait précédemment déclaré au Sun : « Le corps de chaque personne est différent et le métabolisme de chacun est différent.

“Au cours des dix dernières années, je pense que je suis arrivé à une conclusion sur ce qui est le mieux pour moi et ce qui fonctionne pour moi. Avant, je perdais facilement le 2e, puis mon corps ne bougeait plus après le 2e.

“Cela a été une bataille continue mais je pense que j’ai enfin déchiffré le code.

“Je ne suis pas un professionnel, mais ce qui fonctionne pour moi, c’est d’adapter mon alimentation à ma vie, plutôt que de m’adapter à un régime.”

Canal 4

Amy a passé cinq ans sur Gogglebox