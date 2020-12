La star de Gogglebox, Amy Tapper, s’est déshabillée pour montrer les résultats de sa perte de poids impressionnante de trois pierres et demie.

Amy, 20 ans, a posé pour une vidéo Instagram dans des vêtements moulants noirs moulants et un soutien-gorge assorti pour afficher ses courbes amincies.

Le court clip a commencé avec Amy attrapant son ventre alors qu’elle était vêtue d’une robe de soirée glamour.

Elle a ensuite secoué son doigt vers la caméra et est apparue à nouveau vêtue de son costume moulant – qu’elle a félicité pour avoir lissé les « bosses et bosses » et lui donner une confiance supplémentaire.







Après avoir partagé la vidéo dramatique sur sa page de médias sociaux, les fans d’Amy n’ont pas tardé à saluer son travail acharné au cours de la dernière année après avoir observé le parcours des stars de Channel 4.

« Je suis si fier de toi !!!! » dit un.

« Omg étonnant !!! Une telle inspiration », a déclaré un autre.

Tandis qu’un troisième lui a dit: « Tu es magnifique comme toujours. »







Au cours de la dernière année, Amy a travaillé dur pour changer ses habitudes alimentaires et est en passe de perdre quatre pierres.

«Je suis plus confiante en moi et je m’aime en tant que personne plus que jamais auparavant», a-t-elle déclaré au Sun à propos de ses efforts.

Et Amy n’est pas la seule Tapper à avoir changé de poids cette année.







Les stars de Gogglebox ont perdu six pierres collectivement – ce qui, selon Amy, a aidé à sauver la vie de son père lorsqu’il a attrapé un coronavirus.

Jonathan Tapper, 52 ans, s’est battu pour sa vie après avoir contracté le virus mortel.

Alors que le père s’est rétabli, Amy a déclaré que les choses auraient pu être très différentes si son père n’avait pas été incité à perdre du poids après avoir reçu un diagnostic de diabète.

« Si nous n’avions pas perdu les six pierres l’année dernière, cela aurait-il pu être un résultat différent pour nous? Je ne sais tout simplement pas », a déclaré Amy.







Amy et papa Jonathan ont perdu trois pierres chacun après avoir participé au régime Do The Unthinkable Diet with Muscle Foods.

«Il est de notoriété publique que dans la plupart des cas, plus vous êtes en santé lorsque vous contractez le coronavirus, plus vous avez de chances de survivre. Je ne peux même pas commencer à penser à ce qui aurait pu arriver à papa – et à moi – si nous ne l’avions pas fait. t a changé nos vies l’année dernière », a expliqué Amy.

Gogglebox revient en février prochain sur Channel 4.