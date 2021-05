Amy Tapper de Gogglebox montre sa perte de poids de 3,5 pierres en robe blanche alors qu’elle célèbre l’anniversaire de son amie

Amy Tapper de GOGGLEBOX a montré sa perte de poids de trois pierres et demie dans une jolie robe blanche alors qu’elle célébrait l’anniversaire d’un copain.

La star de 21 ans a révélé qu’elle s’était foulée la cheville et avait été laissée dans des bandages après la soirée amusante, mais qu’elle était ravie d’avoir des clichés à partager sur l’événement.

Amy a assisté à la fête en plein air pendant le week-end, avec son copain installant un gazebo dans le jardin conformément aux directives du gouvernement et décorant avec des ballons roses et blancs.

Le favori de la télévision a posé devant l’écran, montrant sa robe blanche à manches bouffantes et à volants.

Amy a bravé le froid en gardant ses jambes nues et en portant des baskets confortables pour compléter le look.

Elle rayonna pour la caméra avec une main sur sa hanche, attirant l’attention sur sa taille plus fine.

Une deuxième photo a vu Amy posant avec la fille d’anniversaire devant un mur de fleurs blanches, avec la star sous-titrant le message: «Peut-être à gauche avec une entorse à la cheville mais au moins j’ai eu de bonnes photos «

Plus tôt dans la journée, Amy a montré son pied blessé sur son histoire Instagram, la cheville protégée par un bandage.

Elle a écrit à côté de la photo: «Je suis un soldat blessé».

Amy a remanié son style de vie depuis qu’elle est devenue célèbre sur Gogglebox à l’adolescence en 2013.

Faites l’impensable

Amy a remanié son style de vie pour perdre trois pierres et demie[/caption]

Canal 4

Elle avait précédemment révélé qu’elle avait été cruellement ciblée par des trolls alors qu’elle était sur Gogglebox[/caption]

La star a perdu trois pierres et demie grâce à une alimentation saine et à de l’exercice, et a précédemment déclaré au Sun qu’elle était plus heureuse que jamais avec son corps.

Elle a avoué qu’elle avait l’habitude de pleurer après avoir été ciblée par des trolls cruels alors qu’elle apparaissait dans l’émission Channel 4, dans laquelle elle et sa famille ont joué pendant cinq ans.

Ils ont quitté le programme en 2018, Amy partant à la recherche de l’amour dans Celebs Go Dating.

Malgré sa transformation, Amy a récemment révélé qu’elle était toujours la cible de vils haineux en ligne, affirmant plus tôt cette année qu’elle pouvait facilement «pleurer» à ces propos désagréables.

Getty Images – Getty

Elle n’était qu’une adolescente quand elle a trouvé la gloire[/caption]

Instagram

Elle est plus heureuse que jamais avec son corps maintenant[/caption]









Elle a également lancé des «compliments du revers de la main» après avoir appris qu’elle avait encore besoin de perdre plus de poids après avoir perdu plus de trois pierres.

Amy a dit à l’époque: «Ne soyez pas comme: ‘Bien joué, encore trois pierres à faire’ parce que quand on y pense, c’est plus une insulte qu’un compliment.

«Surtout si vous ne me connaissez pas personnellement.

Elle a ajouté avec défi: « Excusez la diatribe, je vous aime tous, vos commentaires et votre soutien, mais malheureusement, ce sont ceux qui ressortent. »