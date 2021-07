Amy Tapper de Gogglebox montre sa 3,5e perte de poids en jean skinny

La star de GOGGLEBOX Amy Tapper a siroté dans un jean skinny pour montrer de sa 3,5e perte de poids.

La jeune femme de 21 ans a passé des années à suivre un régime à la mode sans succès jusqu’à ce qu’elle reprenne sa vie en main.

Instagram/Amy Tapper

Amy Tapper a révélé son incroyable perte de poids[/caption]

Amy, qui a joué dans l’émission Channel 4 avec sa famille de 2013 à 2018, a été informée par des médecins qu’elle souffrait d’un métabolisme lent.

Mais maintenant, elle a diminué de trois tailles de robe, d’un 26 à un 20, après avoir réduit la taille de ses portions – et dansé autour de sa maison.

Elle dit : « J’ai essayé et testé tous les régimes sous le soleil, mais mon poids est une bataille depuis que j’ai huit ans.

« Ce n’est pas à cause de ce sur quoi j’ai été élevé, mais beaucoup de gens me regardent probablement et pensent cela.

« Je me souviens avoir regardé des vidéos de moi quand j’avais six ou sept ans et avoir demandé à maman : ‘Qu’est-ce que tu m’as nourri ?’ Elle a dit: ‘Tu n’as pas mangé. Nous ne savons pas ce qui s’est passé.

Prouvant qu’elle est plus heureuse et plus confiante que jamais, Amy a partagé des clichés d’elle posant en jean skinny sur Instagram.

Elle a écrit : « Moi qui rigole ? Avoir un gros plan x »

Pendant le verrouillage, près de la moitié d’entre nous ont pris du poids, a révélé une enquête du King’s College de Londres.

Mais être enfermée à l’intérieur a aidé Amy à PERDRE à six pouces de sa taille.

Racontant au Sun comment elle l’a fait, Amy dit : « J’ai fait beaucoup de séances d’entraînement de danse à la maison, tous les jours. Ils durent 25 minutes sur YouTube.

«C’est de l’exercice à un rythme et vous permet de démarrer.

« J’ai fait un One Direction l’autre jour. Ils vous mettent de bonne humeur pour le reste de la journée.

« Si ce n’est pas tous les jours, ce sera tous les deux jours, et je le mélange et l’associe au yoga. J’ajoute aussi des squats en me brossant les dents. J’adore les squats.

« Le corps de chaque personne est différent et le métabolisme de chacun est différent.

« Au cours des dix dernières années, je pense être parvenu à une conclusion sur ce qui est le mieux pour moi et ce qui fonctionne pour moi. Avant, je perdais facilement le 2e, puis mon corps ne bougeait plus après le 2e.

«Cela a été une bataille continue, mais je pense que j’ai enfin déchiffré le code.

«Je ne suis pas un professionnel, mais ce qui fonctionne pour moi, c’est d’adapter mon alimentation à ma vie, plutôt que de m’adapter à un régime.

« Tout doit être modéré – si vous suivez un régime shake ou quelque chose d’extrême, vous finirez par tomber à un moment donné.

« Dès que vous mangez une pomme, vous prenez du poids. J’ai donc découvert que le simple fait de changer mon style de vie fonctionnait bien.

« J’ai continué à manger les mêmes aliments mais en coupant légèrement les portions.

«Je ne veux pas de perte drastique, je veux un mode de vie sain et, une fois que j’ai perdu du poids, je veux qu’il s’en aille pour de bon.

« En ce moment, je me sens bien. J’ai tellement plus d’énergie.

Getty Images – Getty

La jeune femme de 21 ans a radicalement changé son image[/caption]

Instagram/Amy Tapper

Elle avait l’air plus heureuse que jamais[/caption]