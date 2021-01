Amy Tapper de Gogglebox dévastée alors que le verrouillage met un frein à ses projets de 21e anniversaire

Amy Tapper a été obligée de faire preuve de créativité alors qu’elle célébrait son 21e anniversaire en lock-out.

La star de Gogglebox a vu ses plans d’anniversaire de rêve ruinés par la dernière mise à jour des restrictions de coronavirus de Boris Johnson, alors que le Premier ministre a annoncé un verrouillage national qui aurait lieu indéfiniment.

Alors que la star de la télé-réalité s’apprêtait à marquer le jalon, Amy ne pouvait s’empêcher de donner au Premier ministre un cri anti sur Instagram.

« Le visage de quelqu’un qui aura 21 ans dans 3 jours et Boris pourrait bien m’écraser le visage à 20 heures ce soir », a-t-elle écrit avant son anniversaire.

Amy s’est fait livrer un dôme de luxe dans sa maison que sa famille a mis dans le jardin – créant ainsi la soirée cinéma ultime en plein air.

Le confortable dôme transparent avait un radiateur à l’intérieur et une énorme télé.

Rayonnant d’une oreille à l’autre à côté d’un énorme ballon d’anniversaire, Amy portait un jean skinny noir qu’elle a associé à un chemisier bleu.

«HEUREUX 21 À MEEEE», écrit-elle. «J’ai eu la journée la plus incroyable pleine de visites dans les allées, d’être gâté pourri et de me sentir tellement dépassé.

« Merci beaucoup à tous pour vos gentils messages et votre amour. J’adore chacun d’entre vous et je vous en suis toujours reconnaissant. Voici les 21 prochaines années à vous divertir beaucoup », a-t-elle ajouté.

Les copains d’Amy se sont assurés de passer et de lui souhaiter un joyeux anniversaire, alors qu’ils se garaient devant chez elle pendant leur brève réunion.

Amy a été vue assise sur une chaise devant sa porte d’entrée portant une couronne alors qu’un superbe ballon décorait sa maison.

