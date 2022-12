Amy Tapper de Gogglebox a l’air plus mince que jamais dans des leggings moulants et un petit haut noir

La star de GOGGLEBOX, Amy Tapper, a été aperçue plus mince que jamais dans un legging moulant et une robe noire.

La star de Channel 4, qui est devenue célèbre assise sur le canapé avec sa famille en 2013, a souri en posant pour la caméra.

Amy a montré les résultats de sa perte de poids sur Instagram

La star de la télévision a perdu trois pierres après avoir changé son régime alimentaire

Amy, 22 ans, a perdu trois pierres après avoir changé son régime alimentaire et fait régulièrement de l’exercice avec un entraîneur personnel au gymnase.

Maintenant, elle a montré les résultats incroyables en plaçant sa main sur sa hanche pour un cliché chic alors qu’elle se dirigeait vers la nuit.

Amy a laissé ses boucles brunes couler sur sa poitrine alors qu’elle s’habillait avec des leggings en cuir moulants et un haut en dentelle.

Elle avait l’air de s’être maquillée pour la sortie, alors qu’elle accessoirisait avec des bracelets et une grande montre.

“Quand la vie vous donne des citrons, enfilez une tenue noire”, a-t-elle légendé le message, alors que ses abonnés inondaient la section des commentaires.

« Vous avez l’air fabuleux », a déclaré l’un d’eux, un autre a sonné à côté des émojis du cœur : « Wow, tu es vraiment incroyable, Amy.

Elle a ensuite consulté ses histoires Instagram pour regarder de plus près son haut, alors qu’elle posait entre amis lors de sa soirée.

Cela vient après qu’Amy ait montré sa taille ajustée dans un blazer rose après avoir fait allusion à son retour dans la série.

Amy a fait allusion à un possible retour à l’émission de Channel 4 pour le 10e anniversaire – affirmant que la porte n’était pas fermée pour leur famille lorsqu’ils ont quitté l’émission à succès.

Amy est devenue célèbre pour la première fois en 2013, lorsqu’elle a rejoint son frère Josh et maman et papa, Nikki et Jonathan dans l’émission, mais la famille a décidé de se retirer en 2018.

S’adressant exclusivement à The Sun, Amy a taquiné: «Nous regardons encore parfois Gogglebox – nous la regardons de temps en temps.

« Je ne dirais jamais de ne jamais y retourner. Je ne sais pas si nous pourrions y retourner en famille, mais l’anniversaire approche, alors qui sait.