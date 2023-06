Amy Tapper de Gogglebox a l’air plus mince que jamais alors qu’elle se prépare pour une soirée théâtrale étoilée

La star de GOGGLEBOX, Amy Tapper, a révélé sa perte de poids dans un LBD alors qu’elle sortait à Londres.

L’ancienne star de Channel 4, 23 ans, rayonnait alors qu’elle portait une robe longue sans manches avec des boucles sur les bretelles.

Getty

La star de Gogglebox, Amy Tapper, a enfilé un LBD chic alors qu’elle sortait pour une nuit au théâtre[/caption] Rex Damien Mc Fadden

Amy a trouvé la gloire sur Gogglebox de Channel 4[/caption]

Amy travaille dur sur son image corporelle depuis plus d’un an et a parfaitement présenté ses résultats dans la robe d’été flatteuse.

Elle a accessoirisé avec des sandales à lanières et un bracelet et a laissé ses cheveux bruns en boucles lâches jusqu’aux épaules.

Le favori de Gogglebox se dirigeait vers la représentation de la soirée de gala de Grease The Musical au Dominion Theatre de Londres.

Elle a posé pour une série de clichés sur le tapis rouge avant de se rendre à l’intérieur pour voir la performance, qui met désormais en vedette Louise Redknapp dans le casting.

Récemment, Amy avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle partait en vacances.

Amy est sur son parcours de perte de poids depuis deux ans.

Elle a documenté sa détermination à perdre du poids en 2021 après avoir perdu plus de trois pierres.

À l’époque, la star de la télé-réalité sautait d’un régime à la mode à un autre jusqu’à ce qu’elle change sa vie pendant le verrouillage.

Amy avait laissé tomber trois tailles de robe de 26 à 20 en réduisant la taille de ses portions et en dansant autour de sa maison.

Elle s’est rapidement tournée vers les médias sociaux, rayonnant de sa nouvelle confiance retrouvée.

Pendant ce temps, Amy est restée franche sur l’effet secondaire ennuyeux de sa nouvelle silhouette.

Alors que les kilos sont tombés, Amy a toujours un rappel d’elle-même.

Partageant une vidéo sur Instagram dans laquelle elle a déplacé son bras légèrement fléchi pour montrer sa peau lâche se balançant, Amy a écrit : « Pensées avant la douche ce matin… La partie d’un voyage de perte de poids que personne ne vous montre.

« Fou à voir mais très ennuyeux [laughing emoji].”

Amy révise également sa garde-robe suite à sa perte de poids et a montré les sacs d’articles dont elle se débarrasse.

Caractéristiques de Rex

Amy s’est concentrée sur son bien-être ces derniers temps[/caption] Getty Images – Getty

Elle a déjà perdu trois pierres et s’est ouverte sur l’effet secondaire « ennuyeux »[/caption] Instagram

Elle a récemment ébloui dans une série de tenues pendant ses vacances[/caption]