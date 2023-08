Amy Tapper de Gogglebox a l’air incroyable alors qu’elle montre une perte de poids dans une robe colorée

Amy Tapper de GOGGLEBOX avait l’air incroyable alors qu’elle montrait sa perte de poids dans une robe colorée.

L’ancienne star de Channel 4, 23 ans, a fait ses débuts avec une silhouette plus mince alors qu’elle posait pour un cliché.

Instagram

Instagram

La star de Gogglebox a posé pour un smiley dans une robe colorée[/caption]

Amy était tout sourire pour la photo avec son maquillage et ses cheveux impeccables.

Elle a joué dans Gogglebox aux côtés de sa famille de 2013 à 2018.

Amy a récemment révélé qu’elle avait perdu trois pierres en six mois.

En juin, elle avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle sortait pour une soirée au théâtre à Londres.

Elle a récemment séduit ses fans Instagram avec son nouveau look « incroyable ».

Amy a enfilé un haut blanc sans bretelles et le pantalon mouillé alors qu’elle posait dans un jardin.

Les vêtements montraient ses courbes toniques et elle a terminé son look chic et décontracté avec un blazer noir et des baskets.

Amy – qui a quitté Gogglebox en 2018 – a posté dans sa légende: « Prospérer, survivre et me frayer un chemin tout au long du week-end. »

Les Tappers avaient précédemment déclaré au Sun qu’ils filmeraient deux à trois nuits par semaine, pendant quatre à cinq heures à la fois, et devaient parfois regarder les informations trois fois.

C’est arrivé à un point où les producteurs avaient les clés de la maison et « sont devenus une famille », dit Nikki.

Les contributeurs de Gogglebox reçoivent des sommes variables.

Damien Mc Fadden

Amy a récemment révélé qu’elle avait perdu trois pierres en six mois[/caption] Getty – Contributeur

Elle a joué dans Gogglebox aux côtés de sa famille de 2013 à 2018[/caption]