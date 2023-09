Amy Schumer supprime le message de Danny Masterson se moquant d’Ashton Kutcher et de Mila Kunis au milieu de réactions négatives

Amy Schumer a supprimé les commentaires faits sur les réseaux sociaux dans lesquels elle plaisantait sur les lettres de soutien d’Ashton Kutcher et Mila Kunis au violeur reconnu coupable Danny Masterson.

Schumer avait publié un message que certains considéraient comme de la « cyberintimidation » sur Nicole Kidman, et dans ses excuses, elle faisait référence à des lettres de caractère envoyées à un juge avant l’audience de Masterson le 7 septembre, où il a été condamné à 30 ans de prison à vie.

« Je tiens à m’excuser auprès de toutes les personnes que j’ai blessées en publiant une photo de Nicole Kidman et en faisant allusion à son statut d’extraterrestre », a écrit Schumer dans le message supprimé depuis, selon Page Six.

« Je demanderai aux acteurs de cette série des années 70 d’écrire des lettres réclamant mon pardon », a-t-elle ajouté, avant d’ajouter le hashtag « #taketimetoheal ».

DANNY MASTERSON SOUTENU PAR ASHTON KUTCHER, MILA KUNIS DANS DES LETTRES AU JUGE D’UNE AFFAIRE DE VIOL

Fox News Digital a contacté les représentants de Schumer, Kidman, Kutcher et Kunis.

Le message désormais supprimé de Schumer a été partagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et les fans l’ont critiquée dans les commentaires.

« Vous savez que vous êtes mal quand Amy Schumer, entre autres, vous utilise pour marquer des points », a écrit un utilisateur sur les réseaux sociaux.

Un autre utilisateur a écrit : « Juste au moment où je pensais qu’elle ne pouvait pas être plus insipide. »

« Pourquoi s’amuse-t-elle dans une affaire aussi sérieuse ? » » a interrogé un autre utilisateur.

« Elle sait que les gens n’aiment pas pourquoi elle fait des blagues », a écrit un utilisateur.

DANNY MASTERSON CONDAMNÉ À 30 ANS DE PRISON POUR VIOL FORCÉ

Masterson a été condamné à 30 ans de prison à vie après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol forcé en mai. Le juge qui a condamné la star de « That ’70s Show » a reçu près de 50 lettres de soutien de diverses personnes, dont Kunis et Kutcher, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Kutcher, qui a joué aux côtés de Masterson dans « That ’70s Show », a qualifié l’acteur de « modèle » dans sa lettre.

« J’attribue directement à Danny le fait de ne pas être tombé dans la vie hollywoodienne de la drogue », a expliqué Kutcher. « Chaque fois que nous devions rencontrer quelqu’un ou interagir avec quelqu’un qui se droguait ou prenait de la drogue, il nous faisait clairement comprendre que ce ne serait pas une bonne personne avec qui être ami. Et pour moi, cela impliquait que si Je devais me droguer, il ne voudrait pas être ami avec moi, ce que je ne voudrais jamais risquer ou mettre en péril. Je lui suis reconnaissant pour cette pression positive de ses pairs. «

Kutcher et Kunis se sont ensuite excusés via Instagram, affirmant que leurs lettres n’étaient pas destinées à « saper » le témoignage des victimes de Masterson.

« Nous sommes conscients de la douleur causée par les lettres que nous avons écrites au nom de Danny Masterson », a déclaré Kutcher dans la vidéo, tandis que Kunis a ajouté : « Nous soutenons les victimes. Nous l’avons fait historiquement à travers notre travail et nous le ferons. continuer à le faire à l’avenir. »

L’équipe juridique de Masterson envisage de faire appel du verdict de culpabilité en déclarant à Fox News Digital : « Les erreurs commises dans cette affaire sont substantielles et ont malheureusement conduit à des verdicts qui n’étaient pas étayés par des preuves. Et bien que nous ayons un grand respect pour le jury dans cette affaire, Dans ce cas et pour notre système de justice dans son ensemble, ils se trompent parfois. Et c’est ce qui s’est passé ici.

« M. Masterson n’a pas commis les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable et nous, ainsi que les avocats d’appel, les meilleurs et les plus brillants du pays, sommes convaincus que ces condamnations seront annulées », a ajouté l’avocat de l’acteur, Shawn Holley. .

