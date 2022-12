Amy Schumer s’ouvre sur ses luttes contre l’endométriose : “C’est une maladie solitaire”

La comédienne Amy Schumer a révélé ses problèmes de santé de longue date avec l’endométriose, notant qu’il s’agit d’une “maladie solitaire”.

Schumer a fait ces commentaires lors d’un épisode des docu-séries Paramount + “The Checkup With Dr. David Agus”. Un bref extrait a été mis en ligne avant la date de diffusion de l’épisode mardi.

“J’ai tellement souffert, tu sais, toute ma vie – pas seulement la semaine de mes règles, c’est [also] pendant l’ovulation “, a déclaré Schumer.” J’espère avoir une bonne semaine par mois où je ne souffrirais pas assez, [but] essayant toujours d’atteindre, essayant toujours de traverser la vie. Ça a été vraiment difficile.”

L’endométriose est une maladie chronique qui survient lorsque “un tissu similaire au tissu qui tapisse normalement l’intérieur de votre utérus – l’endomètre – se développe à l’extérieur de votre utérus”, selon la clinique Mayo. La maladie, qui touche des centaines de milliers de femmes à travers le monde, peut provoquer des douleurs intenses.

AMY SCHUMER DIT QUE LA JOKE DES OSCARS A MENÉ AUX MENACES DE MORT

L’année dernière, Schumer a été traitée pour la maladie avec une hystérectomie et s’est fait retirer l’appendice à cause d’une tumeur créée par l’endométriose. Avant le traitement, Schumer avait remarqué la douleur intense mais n’en connaissait pas la cause.

“C’est vraiment une maladie solitaire et solitaire”, a déclaré la célébrité de 41 ans. “C’était juste cette douleur que vous ne pouvez pas voir. Et, vous savez, il y a la tendance à toujours penser qu’une femme est juste dramatique.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Vous dites à quelqu’un que vous avez de très mauvaises crampes, et il vous dit “Oh, eh bien, être une femme …” Et vous vous dites : “Non, c’est irrégulier.”” Schumer dit qu’après avoir reçu un traitement, sa vie a changé changé, et elle se sent comme une “personne différente”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’était comme si quelqu’un avait levé ce voile qui était sur moi. Et je me sentais juste comme une personne différente, comme une nouvelle maman”, a conclu Schumer. “Si le compromis est que vous aurez une petite cicatrice sur votre nombril et une juste à côté … je pense que les cicatrices sont cool.”