Amy Schumer a supprimé la photo dont elle a republié Hilaria Baldwin.

Après avoir utilisé en plaisantant la photo des sous-vêtements de l’auteur comme carte de vœux, le comédien s’est excusé publiquement. Plus tôt cette semaine, Hilaria, mariée à l’acteur Alec Baldwin, a partagé une photo d’elle-même dans son soutien-gorge et ses sous-vêtements tout en berçant le fils de 3 mois du couple Eduardo. «Après le bain, je me prépare pour la journée», écrivait Hilaria à côté du 20 décembre. Instagram Publier. « Photo par Carmen. «

Après avoir vu le cliché des médias sociaux, Amy a décidé de le republier sur son Instagram. « Gene et moi voulions souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année », a-t-elle sous-titré le repost. « Profitez-en avec tous les membres de la famille qui vous parlent cette année. »

Bien que le comédien ait voulu que ce soit une blague, Hilaria – comme elle l’a elle-même noté – ne l’a pas vraiment compris. Prenant à son histoire Instagram, Hilaria a dit à ses abonnés: «Je devais littéralement demander à quelqu’un de m’expliquer cette blague … je ne comprends toujours pas à 100% … mais … je l’aimerai et je vais commentez des emojis. «

Bien que tout se soit bien amusé, Hilaria est revenue sur Instagram le mardi 22 décembre pour répondre à la réaction à la blague et aux commentaires honteux.