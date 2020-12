Amy Schumer se moque de la controverse entourant Hilaria Baldwin.

Le 27 décembre, la comédienne – qui a récemment fait la une des journaux avec sa carte de vœux inspirée de Hilaria – s’est rendue sur Instagram pour apparemment réagir aux affirmations sur les médias sociaux affirmant que l’instructeur de yoga simulait son accent espagnol. Dans un post supprimé depuis, on pouvait voir Amy posant dans un grand chapeau et des lunettes de soleil à côté de la légende: « Je comprends. Je suis allé en Espagne plusieurs fois et j’ai adoré ça aussi. » Elle a également ajouté un emoji de concombre.

Tôt dans la journée, Alec Baldwin s’est tourné vers les réseaux sociaux pour défendre sa femme au milieu des affirmations sur son accent. Dans une longue vidéo, le 30 Rocher alun a déclaré a critiqué la spéculation, en disant: « Il y a des choses qui ont été dites ces derniers temps sur les gens que j’aime, qui me tiennent à cœur, qui sont ridicules. Je veux dire, tout simplement ridicule. »

Hilaria elle-même a également abordé la réaction – déclenchée par un fil Twitter viral qui prétendait également qu’elle s’appelait Hillary lorsqu’elle grandissait dans le Massachusetts – avec un message vidéo. « Si je parle beaucoup espagnol, j’ai tendance à les mélanger et si je parle plus anglais … alors je mélange ça », dit-elle en partie. « C’est une de ces choses qui a toujours été un peu, j’ai été un peu inquiète. »