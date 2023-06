Amy Schumer a critiqué d’autres célébrités pour ne pas avoir dit la vérité sur la prise d’Ozempic.

Le comédien de 42 ans a fustigé les stars pour avoir dit qu’elles avaient perdu du poids en mangeant simplement « de plus petites portions » et en « mentant » sur l’utilisation de la drogue injectable.

« Comme, ferme ta f— ! » a déclaré l’actrice de « I Feel Pretty » lors d’une apparition jeudi dans « Watch What Happens Live! With Andy Cohen ».

« Vous êtes sur Ozempic ou l’une de ces choses ou vous avez fait du travail. Arrêtez. »

Ozempic est un médicament à base de sémaglutide approuvé par la FDA utilisé pour traiter le diabète de type 2, mais il a été prescrit hors marque pour la perte de poids. En 2021, le sémaglutide a été approuvé par la FDA sous le nom de marque Wegovy, destiné à la gestion chronique du poids.

Le tirzepatide, vendu sous le nom de marque Mounjaro, est un autre médicament contre le diabète de type 2 qui a été utilisé pour perdre du poids. Au cours des dernières années, il y a eu une explosion de la popularité des médicaments.

Schumer a encouragé d’autres célébrités à être honnêtes avec leurs fans et a souligné qu’elle avait été transparente sur le fait de subir une intervention chirurgicale d’élimination des graisses dans le passé. En mars 2022, la native de New York a révélé qu’elle avait décidé de se faire liposuccion après avoir donné naissance à son fils Gene.

« Soyez sincère avec les gens », a déclaré Schumer. « Quand j’ai eu une lipo, j’ai dit que j’avais une lipo. »

La nominée aux Golden Globes a admis qu’elle avait elle-même essayé Ozempic, mais qu’elle avait cessé d’utiliser le médicament après avoir ressenti des effets secondaires négatifs.

« Comme, il y a un an, j’ai essayé », a-t-elle déclaré. « C’est comme, vous savez, vous l’essayez. Et j’étais l’une de ces personnes qui se sentait si malade et ne pouvait pas jouer avec mon fils. J’étais si maigre, et il me lançait une balle et [I couldn’t].

« Et vous êtes comme, ‘OK, ce n’est pas vivable pour moi.' »

Selon Medline, les effets secondaires les plus courants du sémaglutide sont les nausées, les vomissements, la diarrhée, les douleurs abdominales, la constipation, les brûlures d’estomac et les rots.

Dans de rares cas, les personnes peuvent ressentir une douleur plus intense, des évanouissements ou des étourdissements, des éruptions cutanées, des changements de vision, un gonflement, des difficultés à respirer ou à avaler, un jaunissement de la peau et des yeux ou une accélération du rythme cardiaque.

Schumer n’est pas la seule célébrité à parler de sa participation à la dernière folie diététique qui a balayé Hollywood.

Le mois dernier, Sharon Osbourne a admis qu’elle avait récemment utilisé un médicament injectable pour la perte de poids, bien qu’elle n’ait pas spécifiquement nommé le médicament.

« Je l’ai pris », a déclaré l’ancien de « The Osbournes », 70 ans, dans un épisode de « The Talk » au Royaume-Uni. « J’en ai pris pendant quatre mois et j’ai perdu 30 livres. Mais, comme pour tout, il n’y a toujours pas de recette rapide.

« J’ai été très malade pendant quelques mois. Les deux premiers mois, je me sentais juste nauséeux. Chaque jour, je me sentais nauséeux. Mon estomac était bouleversé, peu importe.

« Mais écoutez, je l’ai pris pendant quatre mois. J’ai perdu 30 livres. Je viens de mettre deux chips dans ma bouche pendant que nous avions la pause, et je mange normalement maintenant. Et je n’ai pas pris une livre. Rien. «

En janvier, Chelsea Handler a révélé qu’elle avait pris Ozempic sans s’en rendre compte.

« Mon médecin anti-âge le donne à n’importe qui, n’est-ce pas », a déclaré l’humoriste à Alex Cooper sur son podcast « Call Her Daddy ». « Et, évidemment, maintenant je ne peux pas dire son nom, mais je ne savais même pas que j’étais dessus. »

Handler a déclaré que son médecin lui avait dit: « ‘Si jamais tu veux perdre cinq livres, c’est bien.' »

Handler, 47 ans, a qualifié Ozempic de médicament « miracle » pour les personnes qui ont lutté contre le poids mais craignait que « quelque chose de mal ne se produise » si tant de personnes l’utilisent.

Handler a déclaré qu’elle était allée déjeuner avec une amie après son retour d’un voyage en Espagne et qu’elle s’était injectée la drogue avant leur rencontre.

Son amie a dit: « Je ne mange vraiment rien. J’ai tellement la nausée. Je suis sous Ozempic », a expliqué Handler. « Je me suis dit : « Oh, j’ai un peu la nausée aussi », et je me suis dit : « Mais je ne suis pas sous Ozempic », et elle a répondu : « Tu es sûr ? » »

Son amie lui a dit qu’elle était en fait sous Ozempic après avoir dit qu’elle s’injectait du sémaglutide.

Handler a déclaré qu’elle ne prenait plus de drogue, la qualifiant de « stupide parce que c’est pour les personnes lourdes »

« C’est trop irresponsable », a-t-elle ajouté. « Je suis un consommateur de drogue irresponsable, mais je ne vais pas prendre de médicament contre le diabète. … Je l’ai essayé, et je ne vais pas le faire. »

Fox News a contacté Novo Nordisk, le fabricant d’Ozempic.