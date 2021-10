Amy Schumer, Raven Symoné et d’autres défendent le droit à l’avortement lors des marches des femmes de 2021

Des tonnes de femmes célèbres ont utilisé leur voix et leur plate-forme pour lutter pour les droits reproductifs dans le cadre de la Marche des femmes 2021 !

Partout aux États-Unis, des femmes, des personnes non binaires et des hommes ont manifesté leur soutien au droit à l’avortement le samedi 2 octobre dans le cadre de la Marche des femmes. Outre la marche principale à Washington DC, il y a eu plus de 600 marches sœurs à travers le pays, notamment à New York et Los Angeles. De nombreuses célébrités féminines ont utilisé leur plateforme pour montrer leur soutien à la marche des femmes et à l’accès aux soins de santé reproductive.

La Marche des femmes de Los Angeles a été diffusée et a réuni des tonnes d’orateurs invités exprimant l’importance de poursuivre la lutte pour les droits reproductifs, en particulier suite à la nouvelle loi sur l’avortement du Texas, qui interdit aux femmes de se faire avorter après six semaines. Peut-être plus troublant que la loi du Texas était le fait que la Cour suprême l’a autorisé à passer par 5-4. Beaucoup de ceux qui ont manifesté lors de la marche ont exprimé leur colère non seulement contre les législateurs du Texas, mais aussi contre SCOTUS. Comédien Amy Schumer et actrice Jennifer Lawrence ont posé pour une photo ensemble, où ils ont tous deux brandi des pancartes. Le signe d’Amy disait: « L’avortement est essentiel. » La pancarte de Jennifer disait : « Les femmes ne peuvent pas être libres si elles ne contrôlent pas leur corps. La bande dessinée avait une boutade sur l’importance de défendre les droits des femmes avec une courte légende Instagram. « Je n’ai pas d’utérus et elle est enceinte mais nous sommes ici », a-t-elle écrit.

Des orateurs comme Corbeau Symoné a comparé la lutte pour l’accès à l’avortement aux droits LGBTQ. « Je pense que c’est vraiment important de participer à une marche comme celle-ci, car, en nombre, on peut changer les choses. Et, vous savez, le mariage homosexuel n’était pas acceptable jusqu’à ce que tout le monde se réunisse, fasse du bruit, et en fasse une puanteur et que les choses changent, Et maintenant, je peux me marier. Donc, je crois que cette forme d’activisme peut fonctionner et c’est pourquoi je suis ici », a-t-elle déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Il y avait beaucoup plus d’orateurs comme Alyssa Milano, qui a appelé les hommes républicains pour avoir tenté de légiférer sur ce qu’une femme peut faire avec son propre corps. « Je suis fatiguée en tant que femme. Je suis tellement fatiguée de devoir continuellement prouver que mon corps est le mien », a-t-elle déclaré. «Je suis tellement fatigué que Greg Abbott, Brian Kemp et Ron DeSantis et le putain de roi Brett Kavanaugh aient un seul mot à dire sur l’utérus de n’importe qui. Brett Kavanaugh n’a rien à voir avec mes droits reproductifs. Elle a appelé la Cour suprême pour avoir autorisé l’adoption de la loi. « Que disons-nous à Brett Kavanaugh, à Clarence Thomas, à Amy Coney Barrett et au reste de la Cour suprême : mon corps, mon choix. Ne vous y trompez pas », a-t-elle déclaré.

Plus de stars ont exprimé leur colère contre la législature actuelle et ont appelé la foule à continuer le combat ! Maria Shriver a assuré à la foule qu’ils étaient « du bon côté de l’histoire », en protestant. « Ce qui se passe au Texas est absolument ignoble, c’est pourquoi je suis ici pour me battre, marcher et défendre les droits reproductifs », Rachel Lindsay mentionné. « Je viens d’une histoire de femmes qui étaient des esclaves et qui n’ont jamais eu de droits. Je sais ce que c’est grâce à mon ADN, la mémoire du sang dans mon corps en parle. Nous ne retournerons pas à l’esclavage », Debbie Allen mentionné.

Les célébrités n’étaient pas les seules à assister à la marche des militants comme Paxton Smith et PDG de Planned Parenthood Ken Lambrecht ont également été présentés pour s’exprimer en faveur des droits des femmes. « Nous ne pouvons pas, nous ne retournerons pas à l’époque où la seule façon de mettre fin à une grossesse non désirée était de risquer notre vie », a déclaré Paxton. « Nous continuerons à nous battre devant les tribunaux jusqu’à ce que nous gagnions », a promis Ken.