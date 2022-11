Amy Schumer partage une publication Instagram sur l’hospitalisation de son fils pour le VRS

Gene, trois ans, le fils de la comédienne Amy Schumer et de son mari Chris Fischer, a été amené à l’hôpital pour RSV alors que Schumer travaillait sur “Saturday Night Live” la semaine dernière.

Schumer a posté une vidéo et une série de photos de sa semaine sur le plateau de l’émission, où elle a partagé ce qui se passait dans les coulisses de son concert d’hébergement.

“Ce fut la semaine la plus difficile de ma vie”, a écrit Schumer sur son post Instagram. “J’ai raté les répétitions de jeudi lorsque mon fils a été transporté d’urgence aux urgences et admis pour le VRS. Bravo à tous les parents qui vivent cela en ce moment.”

Selon le CDC, Infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) est “un virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux du rhume”.

Selon le site Web, même si la plupart des gens s’améliorent en une semaine ou deux, cela pourrait être grave pour les nourrissons et les personnes âgées.

Dans son message, Schumer a remercié l’équipe “SNL” pour son soutien au cours de la semaine.

“J’ai pu être avec lui toute la journée à l’hôpital et les beaux humains de @nbcsnl n’auraient pas pu être plus favorables”, a-t-elle partagé.

“Mon fils est à la maison et mieux. La raison pour laquelle ce spectacle est si amusant à faire n’est pas vraiment la performance ou le spectacle lui-même. Il passe du temps avec les gens là-bas”, a poursuivi Schumer.

Schumer a hébergé “SNL” plusieurs fois depuis ses débuts en tant qu’hébergeur en 2015.

La comédienne a conclu sa publication sur Instagram en remerciant certaines personnes qui composent l’équipe “SNL” et en remerciant les médecins et les infirmières qui ont aidé son fils.

“L’équipe ! Donna. Jerry. Jodi. Genna. Tom Wally et ainsi de suite. Lorne a rassemblé les personnes les plus talentueuses avec les cœurs les plus gentils. Merci à tous, ainsi qu’aux médecins et infirmières qui nous ont aidés”, a-t-elle déclaré lors du fin de son message.

L’hébergement de “SNL” par Schumer est intervenu entre ses émissions d’humour. Son dernier spectacle de la tournée aura lieu le 10 décembre à Los Angeles.