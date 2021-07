Amy Schumer partage une photo graphique de l’accouchement pour la Journée nationale du bikini

Attendez-vous à l’inattendu avec Amy Schumer, qui a surpris les fans avec son article sur la Journée nationale du bikini.

La comédienne, 40 ans, a suscité des réactions de soutien des fans avec sa dernière publication sur Instagram vendredi: une photo graphique du jour où elle a donné naissance à son fils, Gene, via une césarienne. Sur la photo de retour, on voit Schumer tenant son nouveau-né allongé sur la table d’opération.

« #nationalbikiniday », a écrit Schumer avec humour en légende du message.

D’autres mères de célébrités ont partagé leur soutien, avec sa co-vedette de « I Feel Pretty » et la récente maman d’un enfant Emily Ratajkowski envoyant des emojis aux yeux de cœur.

Katie Couric a également ajouté des emojis cardiaques, tandis que l’actrice Amber Tamblyn a plaisanté, « Hot C-section Summer ».

« En fait, je ne peux pas avec toi, Schumer », a déclaré Uzo Aduba, actrice d' »Orange est le nouveau noir ».

Les fans ont également applaudi Schumer pour son message, l’utilisateur @lizziehuxley l’appelant une « guerrière ».

« Magnifique photo ! Quiconque dit que c-sec est l’option la plus simple, je veux que vous examiniez attentivement cette image. Juste les organes internes d’une femme visibles après avoir passé la majeure partie d’un an à faire grandir un autre humain », a-t-elle écrit.

« Je pensais juste au fait que je ne pouvais pas porter de bikini à cause de ma cicatrice sur le ventre/c, mais j’ai regardé les photos de ce jour-là et je me suis souvenu que j’avais créé un HUMAIN ! Merci d’avoir partagé le vôtre », a ajouté l’utilisateur @lolashea88.

Schumer, qui a donné naissance à son fils Gene en mai 2019, s’est rendue sur Instagram le jour du premier anniversaire de son fils en 2020 pour remercier son mari Chris Fischer pour son amour et son soutien pendant sa césarienne de trois heures. Elle a également expliqué que son mari était sur le spectre de l’autisme et a encouragé ses disciples à se renseigner sur l’autisme.

« Nous voulons encourager les parents et les gens à se donner le don d’informations afin que les gens puissent fonctionner au mieux de leurs capacités et éliminer toute stigmatisation qui accompagne l’autisme », a-t-elle écrit. « Statistiquement, notre fils sera très probablement diagnostiqué aussi et s’il ressemble à son père, c’est une excellente nouvelle. »

Moins de trois mois après l’accouchement, la comédienne a montré son « corps chaud et doux après l’accouchement » sur Instagram, ajoutant qu’elle était « reconnaissante de se sentir à nouveau si forte! »

Plus tard cette année-là, Schumer a également expliqué en toute franchise comment devenir mère renforçait sa relation avec sa propre mère.

« Je suis juste plus gentille avec ma mère », a-t-elle déclaré dans une interview en novembre 2019 avec ET.

Des mois après avoir dévoilé le nom complet original de son fils sur Instagram, Gene Attell Fischer, Schumer a révélé qu’elle et son mari avaient modifié son nom après avoir réalisé que leur premier essai sonnait NSFW. Elle a précisé que le deuxième prénom d’origine de son fils était un clin d’œil à son ami et collègue comédien, Dave Attell.

Bien que Schumer ait déclaré qu’Attell était « tellement honorée » que son fils porte son nom, elle a dit que « David » est mieux, car c’est aussi le deuxième prénom de son père.

