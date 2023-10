Amy Schumer partage une photo de l’hôpital avec une intraveineuse dans le bras et met en garde les jeunes – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Amy Schumer, 42 ans, s’est rendue sur Instagram mercredi pour partager quelques photos, dont une d’elle à l’hôpital avec une intraveineuse dans le bras. Le but de son message semblait être d’avertir les plus jeunes du vieillissement et elle a inclus une légende apparemment effrontée pour l’accompagner. « Attention, 20 ans et plus, je ressemblais à ça à ton âge. Glissez. La vie vient pour vous », peut-on lire en légende.

En plus de la photo de l’hôpital, Amy a inclus deux photos d’elle-même habillée lors d’un événement. Elle portait une robe sans manches noire et violette et avait ses cheveux en queue de cheval basse torsadée. Elle n’a pas révélé pourquoi il était à l’hôpital dans l’instantané final, mais cela a attiré beaucoup d’attention de ses abonnés et a reçu plus de 312 000 likes.

Avant qu’Amy ne fasse la une des journaux avec son dernier message, elle a fait la une des journaux en souhaitant de manière hilarante à son amie, Jennifer Lawrence, un anniversaire « trailer trash ». La drôle de star a fêté les 33 ans de l’actrice en postant une photo d’une poupée type Barbie « trailer trash » et un message mémorable. La poupée avait des nattes blondes tressées, un fard à paupières bleu, un haut court à carreaux rouge et blanc, un short court et un cochon sous un bras.

« Joyeux anniversaire Jennifer ! #neverchange », Amy a sous-titré le message de manière hilarante. Ce cri épique a suscité de nombreuses réactions de la part de ses abonnés. « C’est ce que je veux être quand je serai grande », a écrit l’un de ses abonnés tandis qu’un autre a qualifié la poupée de « jolie ». Beaucoup d’autres ont laissé des émojis rieurs.

Amy est connue pour faire rire les gens dès qu’elle le peut, ses messages remplis d’humour ne sont donc pas une surprise. Lorsque la belle blonde n’est pas sur scène dans des spectacles de stand-up ou sur grand écran dans des films, elle passe du temps avec sa famille. Elle a été mariée à Chris Fischer43 ans, depuis 2018 et ils partagent un fils, Gène, 4, ensemble. Elle partage parfois des moments mémorables avec le tout-petit, qui a été hospitalisé l’année dernière pour une infection par le virus respiratoire syncytial (VRS), comme dans son message ci-dessus.