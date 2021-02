La comédienne Amy Schumer a partagé un selfie nu sur Instagram, dans le but de normaliser les cicatrices de césarienne laissées par la naissance de son premier enfant.

La star de Trainwreck a posté la photo prise devant le miroir de sa salle de bain avec le message: « J’ai l’impression que ma section c est mignonne aujourd’hui! #Hotgirlwinter #csection. »

Couvrant sa poitrine avec ses bras, elle a exposé la cicatrice de césarienne juste en dessous de sa ligne de bikini.

Le message a été aimé plus de 400 000 fois en moins de 24 heures et a reçu des commentaires d’autres célébrités, dont Paris Hilton et Nicole Richie.

Une cicatrice en césarienne est généralement une fine ligne horizontale de tissu cicatriciel laissée après que les chirurgiens ont coupé l’estomac et l’utérus d’une femme pour accoucher.

Environ une femme enceinte sur quatre au Royaume-Uni a une césarienne, selon le site Web du NHS.

Schumer, 39 ans a donné naissance à son fils Gene en mai 2019, après avoir lutté contre de graves nausées matinales – une condition officiellement connue sous le nom d’hyperemesis gravidarum – tout au long de sa grossesse.

La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a souffert du même état pendant chacune de ses trois grossesses.

Schumer a déclaré que même si elle et son mari, le chef Chris Fischer, espèrent avoir plus d’enfants, elle ne pourra pas recommencer une grossesse en raison de cette maladie rare.

Elle a déclaré que tout projet d’agrandissement de leur famille, par maternité de substitution ou par d’autres moyens, avait maintenant été suspendu en raison du coronavirus.

L’année dernière, Schumer a également révélé qu’elle avait été souffrant de la maladie de Lyme pendant des années – une infection bactérienne qui peut se propager aux humains par des tiques infectées.