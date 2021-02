Amy Schumer a courageusement montré sa cicatrice de césarienne dans sa dernière offre Instagram.

L’humoriste de 39 ans a accueilli son premier enfant – un petit garçon nommé Gene – avec son mari Chris Fischer en mai 2019, et continue d’embrasser son corps post-grossesse.

Amy a abandonné ses vêtements pour le claquement révélateur, alors qu’elle se tournait sur le côté pour un selfie dans le miroir de la salle de bain tout en faisant clignoter sa cicatrice.

«J’ai l’impression que ma césarienne est mignonne aujourd’hui!» Amy a écrit à côté du snap.

Naturellement, le cliché honnête a vu les fans et les célébrités affluer vers la section des commentaires pour féliciter l’actrice pour sa confiance contagieuse.

«Tout ce qui a transporté Genie sur cette planète est à savourer. Le corps du PS », a écrit l’amie d’Amy Jessica Seinfeld.







(Image: Getty Images)



La chanteuse Vanessa Carlton a écrit: «Je me sens aussi sexy aujourd’hui! Quelle coïncidence! »

Alors qu’un fan a écrit: «Amy, tu es incroyable !! Merci d’être aussi réel! Nous pouvons tous être si fiers de notre corps! »

Amy et son mari Chris ont accueilli Gene un an après leur mariage en 2018 lors d’une magnifique cérémonie en Californie.

Et bien qu’elle soit maintenant une maman fière de son garçon, Amy a été très ouverte sur son difficile parcours de grossesse.







(Image: INSTAGRAM)



Elle a exclu de subir une autre grossesse depuis la naissance de son garçon après avoir souffert de nausées et de vomissements extrêmes à la suite d’une hyperémèse.

Apparaissant dans un épisode de Sunday Today avec Willie Geist l’année dernière, la comédienne de stand up a courageusement parlé de son traitement par FIV et a révélé qu’elle ne pouvait plus recommencer le processus.

«Nous avons fait la FIV et la FIV a été vraiment difficile pour moi», a-t-elle déclaré lors de son entretien. « Je ne pense pas que je pourrais jamais refaire une FIV. »

Sa décision est intervenue après que sa première série de traitement par FIV ait laissé le couple avec un seul embryon.







(Image: amyschumer / Instagram)



«Pour ma sécurité, je ne peux pas être à nouveau enceinte», a-t-elle révélé lors d’un récent épisode du podcast Anna Faris is Unqualified.

«Une mère sur trois souffrant d’hyperémèse, ce que j’avais, un bébé sur trois n’y parvient pas. Donc je n’aime vraiment pas ces chances. Juste parce que vous vomissez tellement que vous ne pouvez pas nourrir votre bébé ou vous-même, ma grossesse a été une énorme déception.

Cependant, bien qu’elle ne veuille pas être à nouveau enceinte pour des raisons de santé, Amy a taquiné qu’elle et son mari Chris étaient prêts à explorer la maternité de substitution pour le bébé numéro deux.

