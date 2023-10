Amy Schumer met en garde les jeunes fans contre le vieillissement : « La vie arrive »

Amy Schumer a rappelé à ses partisans que Father Time reste invaincu.

La star des « Trolls » s’est souvenue d’un moment préféré sur le tapis rouge d’il y a plus de 10 ans dans des photos rétro partagées sur Instagram.

Vers la fin de la série, Schumer a donné un contraste frappant avec les réalités de la vie d’aujourd’hui en lançant son tristement célèbre cliché d’hôpital de 2019 quelques jours après avoir donné naissance à son fils Gene.

Schumer a foulé le tapis rouge au Comedy Central Roast de Roseanne Barr en 2012, vêtu d’une robe bandage violette moulante avant de monter sur scène pour rôtir la bande dessinée légendaire.

« Attention, j’ai 20 ans et plus, je ressemblais à ça à ton âge », a-t-elle légendé le carrousel d’images. « Swipe. La vie vient pour toi. »

Malgré l’avertissement adressé à la génération Z, l’actrice de « Trainwreck » avait 31 ans au moment du tournage de la série Comedy Central.

La dernière photo de la série était moins joyeuse et montrait Schumer portant une blouse d’hôpital alors qu’il était branché sur des perfusions.

« Alerte MILF à 13 heures », Schumer a légendé la photo Instagram prise quelques jours après sa césarienne.

La star de « Only Murders in the Building » a donné naissance à son fils Gene avec son mari Chris Fischer à ses côtés le 5 mai 2019.

Leur fils est né juste avant que le prince Harry et Meghan Markle aient leur premier enfant, Archie, et elle a plaisanté dans leur annonce : « 22h55 hier soir. Notre bébé royal est né. »

Deux ans plus tard, Schumer a subi une liposuccion après avoir retiré son utérus et son appendice en raison de l’endométriose, une maladie qui peut provoquer des douleurs pelviennes dues à une croissance anormale des tissus en dehors de l’utérus.