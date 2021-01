Cela peut sembler être il y a des siècles dans le cycle actuel de l’actualité, mais c’était en fait le mois dernier. Et au cas où vous l’auriez oublié, tout a commencé avec la comédienne Amy Schumer se moquant de Baldwin posant en lingerie avec son bébé.

Maintenant, Schumer parle de l’histoire qui a consommé Internet.

«J’ai l’impression que c’était tellement insensé et divertissant que je pense qu’Hilaria est probablement la seule personne qui se réjouit de l’insurrection au Capitole, car elle distrait [people] de cela », a déclaré Schumer à« Entertainment Tonight »avant d’ajouter:« Elle est incroyable et je lui souhaite à elle et à sa famille le meilleur. J’espère qu’elle pourra visiter l’Espagne autant qu’elle le souhaite. «