Amy Schumer a pataugé dans la controverse entourant le prétendu héritage d’Hilaria Baldwin avec une farce farouche à ses affirmations.

L’actrice de 39 ans a qualifié la situation de « folle » avant de frapper la femme de l’acteur Alec Baldwin en plaisantant « vous ne pouvez pas simplement prétendre que vous venez d’Espagne ».

Hilaria, 37 ans, a fait la une des journaux à Noël après avoir appris qu’elle était née à Boston et s’appelait à l’origine Hillary.

Au milieu des accusations selon lesquelles elle avait induit les gens en erreur sur son héritage et simulé un accent espagnol, Hilaria s’est défendue et a déclaré qu’il y avait une « différence entre se cacher et créer une frontière ».

Elle a déclaré à Entertainment Tonight: « J’ai l’impression que c’était tellement insensé et divertissant que je pense qu’Hilaria est probablement la seule personne qui est heureuse de l’insurrection dans le Capitole, parce qu’elle a distrait (les gens) de cela.

« Elle est incroyable et je lui souhaite, à elle et à sa famille, le meilleur. Et j’espère qu’elle pourra visiter l’Espagne autant qu’elle le souhaite. »

Avant la controverse sur le patrimoine, Amy a partagé une photo d’Hilaria berçant l’un de ses cinq enfants avec son mari Alec, 62 ans, alors qu’elle était en sous-vêtements.

Elle a dit: « C’est un peu fou d’être dans, comme, de la lingerie avec votre bébé. Je pensais juste que c’était un peu drôle, puis j’ai vu qu’elle avait fait une vidéo et elle avait l’air un peu bouleversée.

«Pas contre moi, mais à propos des commentaires qu’elle recevait. J’étais juste comme, ‘Je ne veux pas être méchante’, et elle semblait que ça lui faisait peut-être mal, alors j’ai juste noté.

Amy, qui est la mère de son fils d’un an, Gene, a déclaré qu’elle voulait se retirer « du récit ».

Elle a ajouté: « Écoutez, c’est une maman. Elle a un million et demi d’enfants, et c’est vraiment difficile.

«Alors je ne veux pas qu’ils traversent une mauvaise période. Mais aussi, tu ne peux pas simplement prétendre que tu viens d’Espagne.

