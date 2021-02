Amy Schumer devient réel sur la maternité.

Au cours de l’épisode du 3 février de Tard dans la nuit avec Seth Meyers, Seth Meyers a évoqué la façon dont les parents se jugent souvent et a demandé à l’humoriste si elle pensait qu’elle était une bonne maman.

« En fait, non, » répondit la star de 39 ans. « C’est intéressant. Tu ne sais pas à quel point tu vas être bon d’un parent. J’ai eu de bons conseils de Natalie Portman, qui était comme: «Vous avez plus d’instincts que vous ne le pensez. Et ce que je découvre, c’est que Natalie Portman est une énorme menteuse. Parce que jusqu’à présent, mes instincts sont tous faux. «

Par exemple, Schumer a expliqué comment elle et son mari Chris Fischer essaient souvent de «se faufiler» en quittant leur fils de 21 mois Gène avec la nounou pour qu’il ne pleure pas. Mais après avoir lu le livre Comment les tout-petits s’épanouissent, elle a découvert que ce n’était peut-être pas la meilleure option.

«Ce livre, comme la première page, est du genre: ‘Quoi que vous fassiez, ne vous faufilez pas. C’est vraiment mauvais pour votre enfant’, a-t-elle dit. «Je suis comme ‘OK’. Sans oublier que nous l’avons nommé génital. «