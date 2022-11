Amy Schneider revient dans Jeopardy ! pour gagner un grand prix de 250 000 $ US

La gagnante de quarante matchs, Amy Schneider, a couronné sa grande année en remportant un combat acharné Péril! tournoi des champions dans un épisode diffusé lundi.

Schneider, un écrivain d’Oakland, en Californie, a remporté trois matchs lors de la finale du tournoi, battant de peu Andrew He, un développeur de logiciels de la ville voisine de San Francisco, qui a remporté deux matchs. Le troisième concurrent, Sam Buttrey, était un autre Californien qui a remporté un match.

Schneider a connu une séquence de 40 victoires consécutives plus tôt cette année, la deuxième plus longue de l’histoire du jeu télévisé, qui a commencé lorsqu’elle a vaincu He.

Elle a dit qu’elle voulait à nouveau concourir avec He – connu pour ses gros paris de sang-froid sur le Daily Doubles de l’émission – mais qu’elle le craignait également.

“C’était définitivement quelqu’un dont je savais qu’il pouvait me battre parce qu’il avait failli le faire avant, et il l’a fait quelques fois ici aussi”, a déclaré Schneider. “N’importe lequel de nous trois aurait vraiment pu gagner si un très petit nombre de choses s’étaient passées différemment.”

Schneider a mené He par 1 400 $ US en entrant dans Final Jeopardy , où l’invite était: “Le 12 janvier 1864, Washington Evening Star a rendu compte d’une représentation de cette” comédie fringante “dans” une maison pleine et ravie “.”

La bonne réponse : “Qu’est-ce que Notre cousin américain ?“

Schneider et He ont tous deux répondu correctement, mais Schneider a fait le plus gros pari. Elle a remporté le grand prix de 250 000 $, il a remporté 100 000 $ pour la deuxième place et Buttrey a remporté 50 000 $.

Le 14 avril 1865, le président américain Abraham Lincoln a été mortellement blessé par balle par John Wilkes Booth lors d’une représentation de Notre cousin américain au Ford’s Theatre de Washington.