Amy Schneider remporte “Jeopardy!” Tournoi des champions

Amy Schneider a remporté la victoire dans “Jeopardy!” Tournoi des champions lundi, remportant le grand prix de 250 000 $.

Schneider a battu les adversaires Andrew He et Sam Buttrey pour la troisième fois dans une finale qui obligeait un concurrent à gagner trois matchs pour décrocher le titre.

“Je me sens incroyable”, a déclaré Schneider dans un communiqué après la victoire. “Plus tôt dans la finale, j’ai eu ce moment soudain où je me suis vue et je me suis dit : “Je suis sur scène pour la finale du Tournoi des champions”, et c’était fou. Et j’ai gagné ! C’est une sensation formidable.”

Schneider et He étaient à égalité avec deux victoires chacun avant le sixième d’une possible série de sept matchs lundi. Buttrey avait prolongé la série vendredi en remportant sa première et unique victoire.

Le “Jeopardy!” Le tournoi des champions, qui a débuté le 31 octobre, a réuni 21 concurrents qui ont remporté au moins quatre matchs depuis le tournoi de 2020, ainsi que les gagnants du championnat national des collèges, du tournoi des professeurs et de la première confrontation de la deuxième chance du jeu télévisé.

L’épisode de lundi était la deuxième fois que Schneider et lui s’affrontaient dans le jeu télévisé. Schneider a mis fin à sa séquence de cinq victoires consécutives en novembre dernier avant que l’actuel champion du tournoi ne se lance dans une séquence de 40 matchs consécutifs. Buttrey a remporté 100 000 $ au tournoi des professeurs en décembre, marquant l’histoire du jeu télévisé.

En route vers Final Jeopardy ! lundi, Schneider a mené He par seulement 1 400 $. Le gagnant a été déterminé par les paris du concurrent et s’il a écrit la bonne réponse à l’indice final. L’indice du dernier tour dans la catégorie “Pièces de théâtre” était : “Le Washington Evening Star du 12 janvier 1864 a rendu compte d’une représentation de cette” comédie fringante “dans” une maison pleine et ravie “.

Buttrey a mal deviné “Notre ami commun” et a tout perdu après avoir misé la totalité de ses 8 000 $. Il a donné la bonne réponse de “Notre cousin américain”, augmentant son total à 17 001 $. Mais Schneider a également répondu correctement à l’indice et a décroché la première place après avoir misé 13 000 $.

Il est arrivé à la deuxième place, remportant 100 000 $, et Buttrey, qui a terminé troisième, est reparti plus riche de 50 000 $.

Schneider est la première personne transgenre à remporter le tournoi.