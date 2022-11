Amy Schneider décrit la préparation de “Jeopardy!” courir, des questions qui la “hantent”, quitter son emploi après un gain de 1,3 million de dollars

Amy Schneider, la deuxième candidate la plus gagnante de “Jeopardy!” histoire, a déclaré cette semaine qu’elle n’avait rien fait de trop “intense” en préparation de ce qui s’est avéré être une série de 40 épisodes l’année dernière.

La séquence de victoires de Schneider de novembre 2021 à janvier 2022 lui a valu 1,3 million de dollars et n’est que deuxième derrière l’ancienne championne et actuelle “Jeopardy!” hôte de la course de 74 matchs de Ken Jennings en 2004.

Schneider a déclaré à l’animatrice invitée Talia Schlanger sur le podcast “Here’s the Thing” d’Alec Baldwin qu’elle avait été reprogrammée deux fois. On lui a d’abord dit qu’elle serait dans l’émission en 2020 et a fini par attendre un an en raison du coronavirus et du décès de l’animateur de longue date de l’émission, Alex Trebek, en novembre de la même année.

En attendant d’être dans l’émission, elle a dit qu’elle “faisait juste un peu ce que j’ai toujours fait, ce qui n’est fondamentalement rien de trop intense, mais surtout comme pendant mes temps morts en parcourant d’anciens jeux en ligne”, à la recherche de choses qu’elle était “constamment ne pas savoir » et des schémas de questions qui « pourraient être inattendus ».

Par exemple, elle a dit que l’émission pose des questions sur les auteurs du début du siècle comme Edith Wharton et Henry James plus souvent que “d’autres personnes”.

Schneider a déclaré qu’elle avait déjà occupé une position similaire parce qu’elle avait auditionné pour la série pendant 12 à 13 ans : “La façon dont le ‘Jeopardy!’ le processus d’audition fonctionne, c’est qu’une fois que vous arrivez à cette dernière étape, ils vous disent simplement “OK, vous êtes dans la piscine pour les 18 prochains mois et au cours de ces 18 mois, vous pourriez recevoir un appel pour dire:” Hé, tu es dans l’émission’, et si vous ne le faites pas, vous ne l’avez pas fait, recommencez depuis le début.'”

Elle a dit qu’à part regarder d’anciennes émissions, elle n’avait pas fait grand-chose spécifiquement pour se préparer à “Jeopardy!”

“J’ai toujours été curieuse et je voulais explorer de nouvelles choses”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était une grande lectrice et qu’elle faisait souvent des recherches sur Wikipédia alors qu’elle s’ennuyait dans son ancien travail.

Elle a dit qu’environ la moitié de ce qu’elle lit est de l’histoire, ce qu’elle pense être utile pour “Jeopardy!” et “la vie parce qu’elle touche en quelque sorte à tout”.

Schneider a déclaré avoir quitté son emploi d’ingénieur logiciel après son “Jeopardy!” le succès n’a pas été difficile parce qu’elle ne s’y sentait pas « épanouie » depuis un moment et avait pensé à partir.

“Je luttais contre l’insatisfaction dans ma carrière depuis un moment”, a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle s’était demandé : “Est-ce ce que je veux faire de ma vie ?”

Elle a ajouté: “Je pensais le faire de toute façon et avoir un million de dollars pour amortir le coup financier a rendu les choses beaucoup plus faciles.”

Le “Jeopardy!” La championne a déclaré qu’elle voulait maintenant devenir écrivain et travaillait sur un livre. “J’ai vraiment trouvé que c’était la chose la plus satisfaisante à faire ou à laquelle penser de toutes les choses qui se sont produites.”

Alors qu’elle se dirigeait vers le spectacle pour le “Tournoi des champions”, elle a admis qu’elle ne s’était pas autant préparée parce que sa vie est tellement plus “intéressante” maintenant (y compris être invitée à la Maison Blanche) qu’elle ne l’était avant elle. Succès.

Elle a dit qu’elle s’était bourrée la semaine dernière mais qu’elle n’était pas trop inquiète.

“Fondamentalement, vous savez ce que vous savez. Le bachotage de dernière minute ne va probablement pas faire basculer un match en particulier, alors ne soyez pas trop stressé à ce sujet”, a-t-elle déclaré, ajoutant que c’était un “défi mental” différent de jouer contre d’autres joueurs expérimentés.

Elle a dit qu’elle était très nerveuse à l’idée de jouer contre Matt Roach, estimant “qu’il est le léger favori sur moi” et Matthew He, qu’elle a battu lors de son premier match, “mais honnêtement, il a eu de la chance de le faire. Il aurait vraiment dû l’avoir”. Danger final !’ Il le dira. Et donc je sais qu’il peut me battre.