La star de LITTLE People’s Big World, Amy Roloff, a montré qu’elle était plus heureuse que jamais en allant à un rendez-vous avec son fiancé Chris après que son ex Matt eut jailli de sa «vie heureuse» avec sa petite amie Caryn.

Amy, 56 et Mat, 59 ans, ont tous deux déménagé avec de nouveaux partenaires après avoir mis fin à leur mariage de 29 ans en 2016.

Partageant une jolie photo d’eux deux à Instagram, Amy a écrit dans la légende: «Rendez-vous avec cet homme incroyable. Nous nous sommes amusés à nous détendre samedi jour / soir juste à traîner avec nous deux. Cette fille adore les fleurs et le local.

le LPBW star a poursuivi: «Donc un petit magasin d’électroménagers, des fleurs il y a quelques jours et est allé dans l’un de nos restaurants préférés @orencostationgrill et film à la maison. Rien de mieux qu’un peu de temps avec lui et moi. Je l’aime. «

La déclaration d’Amy vient après elle ex Matt a déclaré qu’il avait une «vie heureuse» avec sa petite amie de cinq ans, Caryn Chandler, 53 ans.

le Le propriétaire de la ferme a récemment partagé une vidéo sur son Instagram le montrant à l’aide d’une tronçonneuse pour couper une vieille bûche de cèdre dans l’espoir d’en construire un banc en bois.

Mais c’est dans la section des commentaires que l’heureux couple est devenu sentimental.

Caryn a commenté la vidéo de Matt: «Couper des bûches le matin… road trip dans l’après-midi #bendorbust.»

À quoi Matt a répondu avec amour: «Une vie bien remplie = une vie heureuse. En particulier avec vous. »

Matt jaillit de sa petite amie quelques semaines après avoir laissé entendre qu’il était peut-être déjà fiancé.

L’homme de 59 ans a suscité des spéculations après que les fans aient supplié la star de «épouser cette femme!»

Matt a célébré l’anniversaire de Caryn avec un joli post Instagram le mois dernier.

Matt a écrit: «Joyeux anniversaire à la personne la plus fabuleuse du monde. Vous êtes Caryn incroyable et vous touchez tant de gens avec votre douce joie et votre bel esprit! En voici beaucoup d’autres. Xoxoxo. »

Un certain nombre de fans se sont rendus dans la section des commentaires pour implorer Matt et Caryn de se marier, comme l’a écrit un fan: «Épouse cette femme!»

Matt a laissé entendre que les cloches de mariage pourraient être proches, alors qu’il a répondu: «» Peut-être que je le ferai !! Vous devrez attendre et voir. :)) »

Avant sa relation avec Caryn, Matt était auparavant marié à Amy pendant 29 ans et les deux partagent quatre enfants adultes ensemble.

L’ancien couple continue de travailler ensemble sur Roloff Farms malgré des années de drame entre les deux.

Amy, qui est maintenant fiancée à agent immobilier Chris Marek, acheté une maison de cinq lits, quatre salles de bain, 3767 pieds carrés à Hillsboro, Oregon en septembre 2019 pour 588500 $.

La nouvelle propriété a été achetée avant que Matt ne lui rachète sa part de la ferme et où elle vivait depuis plus de 30 ans.

