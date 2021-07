Amy Roloff de Little People révèle que l’ex Matt et sa petite amie Caryn ne sont PAS invités à son mariage avec son fiancé Chris

LITTLE People, la star de Big World, Amy Roloff, a révélé que son ex Matt et sa petite amie Caryn Chandler ne recevront aucune invitation à son mariage avec son fiancé Chris Marek le mois prochain.

La star de télé-réalité et son homme sont sur le point de se marier dans la célèbre ferme de citrouilles de Matt à Hillsboro, dans l’Oregon.

7 Amy Roloff de Little People et Big World se mariera le mois prochain avec Chris Marek Crédit : Instagram

7 Cependant, son ex Matt et sa petite amie Caryn Chandler ne seront pas présents Crédit : Instagram

Le 8 juillet, l’homme de 58 ans a poursuivi Instagram en direct avec sa copine Lisa Dixon et elle a partagé des nouvelles bouleversantes en ce qui concerne ses noces du 28 août.

Tout a commencé lorsqu’un fan a demandé au Petit peuple, grand monde star : « Est-ce que Matt et Caryn seront au mariage ? »

A quoi Amy a répondu : « Non. Non, juste trop d’histoire, et je ne voudrais pas que mon ex assiste au mariage avec sa petite amie de longue date. »

Lisa a ensuite interrompu avec: «Caryn n’a-t-elle pas dit dans l’émission qu’elle ne voudrait même pas y aller? Et j’ai aussi pensé qu’il était intéressant que [Caryn] s’est juste appelée « la petite amie de longue date de Matt ».

7 « Non, juste trop d’histoire, et je ne voudrais pas que mon ex assiste au mariage avec sa petite amie de longue date », a révélé Amy lorsqu’on lui a demandé si Matt et Caryn seraient là pour célébrer avec elle Crédit : Amy Roloff/Instagram

En avril, une source a déclaré en exclusivité au Sun que Matt et Caryn n’avaient pas reçu leurs invitations, cependant, on s’attendait à ce qu’ils y assistent à ce moment-là.

L’initié a déclaré: « Caryn n’est pas fan d’Amy et ne veut pas y aller, mais elle soutiendrait Matt, et tous les enfants et petits-enfants seront là …

« … On leur a très peu parlé du mariage, ils sont fondamentalement dans le noir, ils ne sont même pas au courant du lieu, Amy garde ses cartes près de sa poitrine. »

7 Amy, cependant, dira toujours « oui » dans la célèbre ferme de Matt Crédit : Instagram

7 La ferme est située à Hillsboro, Oregon Crédit : TLC

Alors que maintenant Mat et Caryn ne sera pas à portée de main pour la journée spéciale d’Amy et Chris, il semble que le père de quatre enfants prête toujours sa ferme.

Une source précédemment dit en exclusivité au Sun Amy est tout à propos de dire « oui » sur la propriété. »

Un initié a déclaré à l’époque: « Amy et Chris prévoient maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses se mettent en place.

« C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux tous.

7 Matt et Amy ont été mariés pendant 27 ans pour s’être séparés en 2016 Crédit : TLC

« La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de l’histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas encore si tout le monde était sur la même longueur d’onde.

« Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’elles sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose. »

Amy et Caryn n’ont pas exactement vu les choses d’accord dans leur histoire, comme l’a écrit une fois la star de TLC dans son livre de 2019 A Little Me qu’elle pensait que Matt avait plus qu’une relation de travail avec leur gestionnaire de ferme de l’époque, Caryn.

Elle a écrit : « J’ai vu des messages, des photos et d’autres choses qui n’auraient pas dû être partagées entre des personnes qui travaillaient ensemble et qui étaient toujours mariées à d’autres personnes… J’étais dévastée. »

7 L’ancien couple partage quatre enfants et quatre petits-enfants Crédit : Instagram

Matt et Amy sont mariés depuis 27 ans et ont quatre enfants : Jérémy et Zach, tous les deux 31, Molly, 27, et Jacob, 24.

Ils ont aussi quatre petits-enfants, Jackson, quatre, Ember, trois, Lilah, un, et Bode, un.

Récemment, la femme de Jeremy, Audrey, ont annoncé qu’ils sont attend son troisième enfant.