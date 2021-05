Amy Roloff de Little People prépare un mariage à la ferme de l’ex Matt après des discussions avec lui et sa petite amie Caryn Chandler

LITTLE People, Amy Roloff de Big World envisage de se marier à la ferme de l’ex Matt après des discussions privées, a déclaré une source en exclusivité au Sun.

La star de télé-réalité de 56 ans, fiancée au fiancé Chris Marek, était initialement contre l’idée d’avoir un mariage à Roloff Farms après son divorce avec Matt.

Instagram

Little People, le fiancé d’Amy Roloff de Big World, Chris Marek, a posé la question à la star surprise l’année dernière et le couple planifie leur grand jour[/caption]

Les fans ont qualifié la première de la saison de l’émission TLC de «grincer des dents», son ex insistant sur le fait qu’elle devrait envisager la ferme de 110 acres comme lieu de mariage possible – après avoir repoussé leur grand jour en raison de la pandémie.

Mais maintenant, une source a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle était pleinement à bord et pense que ce serait une option facile pour elle et Chris, appelant même à une trêve avec la petite amie de Matt, Caryn Chandler.

L’initié a déclaré: «Amy et Chris prévoient maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses vont ensemble.

«C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Matt a également déménagé après avoir rencontré un ami de longue date Caryn Chandler[/caption]

TLC

Lors de la première de la saison, Amy et Chris ont invité Matt et Caryn chez eux et ont discuté de leurs problèmes de mariage.[/caption]

«La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de son histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas si tout le monde était sur la même longueur d’onde.

«Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’ils sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose.

La source a ajouté que le grand jour sera télévisé pour l’émission et que les invités seront testés pour Covid à l’avance pour s’assurer qu’ils sont sûrs, en ajoutant: «Il existe des réglementations strictes en matière de santé et de sécurité.»

Un initié a déjà dit au Sun Matt et Caryn n’avaient pas encore reçu leur invitation pour le mariage, mais il a maintenant été révélé que c’est parce qu’ils avaient encore du mal à trouver un lieu de mariage.

Instagram

Amy et Chris passent toujours régulièrement du temps à Roloff Farms avec la famille[/caption]

La source a expliqué: «Les choses sont beaucoup plus amicales entre les deux couples et ils passent du temps ensemble.

«Ils veulent juste être mûrs et vivre leur vie pour le bien de leurs enfants, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de désaccords à l’avenir, car tout le monde sait à quoi ressemblent Amy et Matt.

Le soleil a contacté TLC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Les téléspectateurs ont affirmé que Amy on aurait dit qu’elle voulait «tuer» son ex-mari après qu’il lui ait offert à plusieurs reprises Roloff Farms comme lieu de sa journée spéciale.

L’ancien couple se querelle depuis leur séparation en 2016 et la tension a atteint un niveau record la saison dernière alors qu’elle quittait la ferme familiale pour vivre avec elle. futur mari.

Rex

Le couple s’est marié pendant près de trois décennies avant de le quitter[/caption]

La récente première a montré Mat, 59 ans, et sa petite amie de longue date, Caryn, aller voir la nouvelle maison d’Amy pour la première fois.

Lorsque le couple est arrivé, ils ont apporté du vin et un escabeau personnalisé de l’entreprise de Matt comme cadeau de pendaison de crémaillère.

Le quatuor est allé boire du vin dans l’arrière-cour lorsque de longs silences gênants se sont produits.

Caryn a allégé l’ambiance en demandant au couple quels étaient leurs derniers projets de mariage.

Chris est intervenu en disant: «Eh bien, vous savez, il s’agit de toutes ces annulations, c’est… il s’agit vraiment de trouver un lieu d’abord.»

Instagram

Amy a maintenant quitté la ferme et vit dans une nouvelle maison dans l’Oregon avec Chris[/caption]

«Nous pensons que vous devriez le faire à la ferme», a déclaré Matt avec un sourire choquant.

Cependant, Amy semblait confuse en se grattant la tête tandis que Chris se penchait simplement en avant sur sa chaise – les deux restant silencieux.

Ils semblaient tous les deux surpris et comme Chris lui a demandé, «Vraiment? Matt a insisté à plusieurs reprises pour qu’ils utilisent sa ferme.

«Absolument», approuva Caryn.

Après un silence gênant, Matt a ajouté: «Je veux dire que, je veux dire que je ne suis pas seulement spontané, nous y avons pensé, vous savez. Si tu veux. »

Se référer à la légende

Les couples appellent à une trêve et prévoient de se réunir pour le grand jour d’Amy[/caption]

Amy a continué à paraître bouleversée et a répondu: « Ouais, eh bien, je ne sais pas à ce sujet. »

Chris, 55 ans, a quant à lui déclaré qu’il était «très ouvert» à l’idée.

Alors qu’Amy continuait à paraître hésitante, Matt a poussé plus loin, en disant: « Nous sommes catégoriques à ce sujet depuis le premier jour. »

«Je ne suis pas sûre de ça,» dit à nouveau Amy.

Les fans étaient tout aussi incertains que la matriarche de la famille, l’un d’eux s’exclamant: « Non, ils ne devraient PAS se marier à la ferme! »

NBC Newswire / NBCUniversal via Ge

Amy et Matt partagent quatre enfants et plusieurs petits-enfants[/caption]

Little People, Big World / TLC

On dit que Caryn est d’accord avec l’idée que l’ex de Matt se marie à la ferme[/caption]

«Amy avait l’air d’être sur le point de tuer Matt et Chris tout à l’heure à cause du commentaire« mariage à la ferme »», a écrit un autre.

Un autre a tweeté: «Noooo. Ne vous mariez pas à la ferme. C’est un nouveau départ, pas besoin de souvenirs doux-amers.

«C’était un peu bizarre et gentil, Matt a dit à Amy et Chris pourraient avoir leur mariage à la ferme», a déclaré un quatrième.





Mais dans le deuxième épisode de la nouvelle série, Amy semblait en venir à l’idée, disant à des amis incertains que ce serait une bonne «affaire».

Elle a récemment été photographiée en train de profiter de son enterrement de vie de jeune fille à Palm Springs, en Californie, avec des amis, en sirotant des cocktails, en lisant sur une chaise longue et en nageant.

Amy, avec ses bons amis Lisa et Debi, s’est rendue dans la chic Hacienda « Santa Inez » qui coûte plus de 600 $ par nuit, selon le Daily Mail.