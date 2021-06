Amy Roloff de Little People fait un voyage en Idaho pour voir la famille de son fiancé Chris alors que le jour de leur mariage approche

LITTLE People, la star de Big World, Amy Roloff, a fait un voyage en Idaho pour voir la famille de son fiancé Chris Marek.

Le voyage intervient alors que le jour de leur mariage approche.

dix Amy et son fiancé Chris ont fait un road trip en Idaho Crédit : Instagram @amyjroloff

dix Ils faisaient le voyage pour rendre visite à la famille de Chris Crédit : Instagram @amyjroloff

dix Le jour de leur mariage approche à grands pas Crédit : Réseaux sociaux – Se référer à la source

Vendredi, la femme de 56 ans s’est confiée à elle Histoire Instagram pour partager deux vidéos du road trip.

Amy a déclaré à ses abonnés qu’ils faisaient un arrêt au stand, expliquant: « Nous sommes en route pour l’Idaho pour voir une partie de la famille de Chris. Sa nièce est diplômée, alors c’est amusant parce que les voyages sur la route sont amusants. »

Elle a poursuivi dans le deuxième clip: « J’espère que vous passez tous un bon week-end car je n’ai peut-être pas de service cellulaire. Passez un bon moment! »

Le road trip vient après la Petit peuple, grand monde la star a partagé un cliché de la paire alors qu’elle jailli il n’y avait que « 89 jours » jusqu’à leur mariage.

La maman de quatre enfants a légendé la photo : « Wow ! On est déjà en juin. Environ 89 jours avant notre GRAND – le mariage. Le temps passe vite. Nous sommes enthousiasmés par ça. Woohoo ! #histoiredeamyrandchrisme #Organisation de mariage #le grand jour. »

dix Amy a partagé leurs plans dans deux vidéos Instagram Story Crédit : Instagram @amyjroloff

dix Elle a récemment jailli de leur prochain mariage sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram @amyjroloff

Le couple a envisagé un lieu de mariage alors que la star de télé-réalité était initialement contre l’idée d’avoir un mariage à Roloff Farms après son divorce avec son ex-mari Mat, 59.

Lors de la première saison de l’émission TLC, Matt a insisté sur le fait qu’elle devrait envisager la ferme de 110 acres comme lieu de mariage possible.

Une source a déclaré en exclusivité à The Sun qu’Amy était pleinement d’accord et pense que ce serait une option facile pour elle et Chris.

Amy a même appelé une trêve avec la petite amie de Matt, Caryn Chandler, afin que le mariage ait lieu.

dix Le mariage devrait avoir lieu dans les fermes Roloff Crédit : Instagram

dix Matt a insisté pour qu’Amy et Chris se marient à la ferme familiale Crédit : TLC

dix Amy est même prête à ignorer son drame avec Caryn afin de rendre son mariage parfait Crédit : Instagram

L’initié a déclaré: « Amy et Chris prévoient maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses se mettent en place.

« C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux tous.

« La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de l’histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas encore si tout le monde était sur la même longueur d’onde.

« Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’elles sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose. »

dix Amy et Matt ont divorcé en 2016 Crédit : Instagram

Amy et Matt ont une relation tendue depuis leur divorce en 2016.

Les ex partagent quatre enfants adultes : les jumeaux de 31 ans Zachary et Jeremy, Molly, 27 ans, et Jacob, 24 ans.