LITTLE People, la star du Big World, Amy Roloff, a partagé une adorable photo avec son petit-fils Jackson, trois ans, en disant aux fans qu’elle se sentait «bénie».

Le message vient après que son ex-mari Matt a montré sa nouvelle cabine, sur laquelle il travaille dur depuis des mois.

Amy, 56 ans, avait l’air heureuse alors qu’elle souriait à la caméra alors que son petit-fils Jackson, trois ans, se tenait à l’arrière-plan avec le chien de la famille Felix.

Semblant être d’humeur réfléchie, elle a sous-titré le cliché: «Je ne sais pas si je suis contente que le printemps soit presque là et que la neige soit partie maintenant. J’ai passé un bon moment à parler une promenade avec Jackson dans son quartier. Il a conduit son scooter et adoré marcher Felix💙🐾.

« Des moments. Petit ou grand j’aime quand ils se produisent ou quand je les crée. J’adore mon petit-fils. Nous avons eu un bon tome 🤗 ♥ ️ # monentslikethis #mygrandson #mimitime #imblessed #lovebeingagrandma #timeflies #amyroloffssecondact. «

L’ex-mari d’Amy depuis 30 ans a révélé hier qu’il avait terminé la construction de sa nouvelle cabane en rondins sur la ferme que le couple possédait auparavant ensemble.

Depuis que Matt, 59 ans, a expulsé Amy du terrain après leur séparation, il a passé beaucoup de temps à rénover.

Amy y a vécu des années après elle et Matdivorce de 2016, mais il l’a finalement racheté de sa part de la ferme et elle a déménagé en février dernier.

Maintenant qu’ils sont partis tous les deux, lui avec Caryn Chandler et elle avec son fiancé Chris Marek, Matt donne à la propriété Roloff un rafraîchissement majeur avec de nouvelles maisons et de nouveaux équipements.

Jeudi, Matt a révélé qu’il avait construit lui-même une cabane en rondins.

Le LPBW Star se tenait devant l’établissement, tout en tenant une grande hache, et regardait directement la caméra, l’air fière de son accomplissement.

La maison en bois a une fenêtre à côté de la porte d’entrée, ainsi qu’une sur le côté, et un petit porche avec un petit banc et une couverture en surplomb.

Matt a légendé la photo: «Je vous révèle tous… La cabine de grand-père… Estb. 2021. Construit par Matt Roloff. »

Il a ajouté quelques hashtags, partageant qu’il est « super content de cette structure [and] adore quand une nouvelle vision prend vie. »

Il a poursuivi: «Petits-enfants, bons temps à venir. Le meilleur est à venir. »

Matt et son ex Amy partagent quatre enfants: Zach, 30 ans, Jeremy, 30 ans, Molly, 27 ans et Jacob, 24 ans.

Ils ont également quatre petits-enfants, car Zach a deux enfants avec sa femme Tori et Jeremy en a deux avec sa femme Audrey.

En plus de la cabane en rondins, Matt a également travaillé dur pour construire une nouvelle maison pour lui et sa petite amie Caryn, car elle ne veut pas vivre dans la même maison qu’il partageait avec son ex-femme.

La femme de 53 ans a été l’assistante personnelle de Matt pendant de nombreuses années avant leur réunion, et elle refuse de vivre à la ferme jusqu’à ce que la nouvelle maison soit terminée parce qu’elle ne veut pas qu’on lui rappelle Amy.