LITTLE People, Amy Roloff de Big World a déclaré que sa « joie n’est pas basée sur des moments heureux » après avoir été « bannie » du mariage de son ex-mari Matt.

Amy, 56 ans, a laissé un message crypté sur Instagram après que The Sun ait révélé en exclusivité qu’elle peut être banni du grand jour extravagant de son ex.

La star de télé-réalité a posté une photo assise dans une petite église blanche.

Amy a écrit: «Ma joie n’est pas basée uniquement sur les bons et les moments heureux, mais sur les bonnes et mauvaises circonstances de la vie de tous les jours.

« Ma joie vient de Jésus. Tout est possible. Nous avons tous le cœur et la mentalité pour faire le bien dans le brouillard de tous les défis de la vie. »

La citation vient après la révélation du soleil Petits gens, grand mondeCaryn Chandler veut un mariage télévisé extravagant avec son petit ami Matt Roloff.

Mais son ex-femme Amy sera probablement bannie de la cérémonie, a révélé une source.

Les stars de la télé-réalité TLC, qui ont rendu public leur relation en 2017, ont «parlé de mariage», alors qu’elles continuent de construire la maison de leurs rêves sur Roloff Farms.

Et bien que Matt n’ait pas encore proposé, un initié a déclaré que Caryn, 53 ans, souhaite s’installer et souhaiterait un grand jour sans «aucune dépense épargnée».

La source a déclaré en exclusivité au Sun: « Caryn a dit qu’ils avaient parlé de mariage mais elle pense Mat, 59 ans, ne laisserait aucune allusion à une proposition, ce serait une énorme surprise.

« Ils sont très amoureux et cela arrivera bientôt, ils planifient l’avenir depuis un moment maintenant. »

La source a ajouté: « Caryn est du genre à suivre le courant, donc elle ne va pas en parler continuellement, mais elle dirait absolument oui.

«Le mariage serait une énorme affaire de famille, mais Amy ne serait pas invitée.

«C’est un gros non, Caryn ne l’aime vraiment pas.

«Mais ce serait une journée inoubliable, Caryn fait tout son possible et elle voudrait un mariage extravagant, et Matt aime dépenser de l’argent donc il ne devrait pas y avoir de problème.