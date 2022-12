Amy Robach & TJ Holmes Makeout à Miami: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC/Heidi Gutman

Bonjour Amérique co-ancres T. J. Holmes45, et Amy Robach, 49 ans, font monter la température de leur romance à Miami ! Les nouveaux tourtereaux ont été aperçus en train de faire leurs valises sur le PDA lors d’une promenade romantique dans la ville côtière le mercredi 29 décembre sur des images publiées par TMZ. TJ, qui a demandé le divorce de sa femme depuis 12 ans le même jour, a enroulé ses bras autour d’Amy, qui est séparée de son mari depuis 12 ans, alors qu’ils avaient une séance de pelotage passionnée sur une jetée.

Le duo, qui a animé GMA3 : ce que vous devez savoir depuis 2014, semblaient profiter du répit ensoleillé du temps froid de leur ville natale de Big Apple. Amy riait et souriait tout en portant un débardeur noir et une jupe à imprimé animal, tandis que TJ gardait une silhouette cool dans un simple t-shirt blanc et un pantalon kaki.

Par documents obtenus par HollywoodLife, nous pouvons confirmer que TJ a demandé le divorce de sa femme Marilee Fiebig à New York le mercredi 28 décembre. Le déménagement intervient juste un mois après que lui et Amy aient déclenché des rumeurs de romance lorsque des photos du couple sont apparues d’eux semblant assez copains dans un pub de Times Square. Peu de temps après, il a été confirmé qu’Amy avait également répertorié son appartement MYV qu’elle partageait avec son mari, l’acteur Andrew Shue.

TJ et Amy restent suspendus de GMA3 alors qu’ils font face à un examen interne à ABC sur leur relation qui s’est produite alors que les deux étaient mariés publiquement. Au milieu de leur suspension, le président d’ABC News Kim Godvin adressé au personnel dans un e-mail interne qui a été largement partagé en ligne. “Je comprends que la couverture continue peut détourner l’attention du travail incroyablement important que fait notre équipe ici à ABC News”, a-t-elle écrit. “Amy et TJ resteront hors antenne en attendant l’achèvement d’un examen interne, et il y aura une rotation des ancres à GMA3 pour le moment.” Stéphanie Ramos et Gio Benítez intensifié pour combler les deux places temporairement vacantes.

