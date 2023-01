Amy Robach & TJ Holmes Épicerie à Miami au milieu de son divorce: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MiamiPIXX / VEM / BACKGRID

On dirait que c’est tout sourire pour ce duo ! Bonjour Amérique ancres T. J. Holmes45 ans et beauté blonde Amy Robach, 49 ans, ont été aperçus lors d’un rapide voyage d’épicerie à Miami le 2 janvier. Le journaliste de 45 ans a porté un look confortable avec un pantalon de survêtement noir, un t-shirt blanc à manches longues, des baskets blanches et une balle de baseball rouge casquette. Amy, pour sa part, a également assorti le look décontracté de TJ avec un survêtement gris assorti et un haut marron en dessous. De plus, la journaliste de 49 ans a accessoirisé son look avec des lunettes de soleil aviateur, des sandales et a choisi de porter ses tresses blondes dans un chignon désordonné.

La course d’épicerie d’Amy et TJ survient cinq jours seulement après qu’il a demandé le divorce de sa femme, Marilee Fiebigle 28 décembre. HollywoodLa Vie a confirmé la nouvelle à l’époque, qui a également révélé que TJ avait demandé le divorce dans l’État de New York. La séparation survient quelques semaines seulement après qu’Amy et le beau journaliste ont été aperçus se tenant la main à l’arrière d’une voiture à New York fin novembre 2022, par Le courrier quotidien.

Malgré la séparation, aucun d’eux n’a hésité à s’occuper de son PDA ! TJ et sa nouvelle dame ont été aperçus en train de s’embrasser à Miami le 29 décembre, quelques jours seulement avant la course à l’épicerie. Pendant la séance de maquillage ensoleillée, Amy a porté un chemisier sexy sans bretelles, qu’elle a également associé à une mini-jupe. Les photos initialement obtenues par TMZ a également révélé que TJ portait un pantalon vert et un t-shirt blanc pour la journée dans l’état du soleil.

De plus, TJ et Amy ont également été aperçus en train de revenir ensemble dans la Big Apple le 29 décembre, par Le courrier quotidien. Amy portait un long manteau d’hiver noir pour le voyage de retour, tandis que TJ a choisi un sweat à capuche noir et une paire de jeans bleus. Le couple dont la relation a choqué le monde, a travaillé ensemble sur l’émission d’information à succès, GMA3 : ce que vous devez savoir. Depuis que la nouvelle de leur relation signalée a été révélée fin novembre 2022, ils ont tous deux supprimé leurs comptes Instagram respectifs et se seraient séparés de leurs conjoints.

Amy et son co-animateur sont apparus dans leur émission d’information le 1er décembre 2022, mais ils ont été retirés des ondes quelques jours plus tard le 5 décembre. Le président d’ABC News, Kim Godvina été celui qui a pris la décision et a qualifié leur romance divulguée de “distraction interne et externe”, par Page 6. L’ex-mari d’Amy, Andrew Shue, 55 ans, a été aperçu le plus récemment en vacances avec ses fils le 28 décembre. « RIDERS ON THE STORM. JUSQU’À 23 », Nathaniel Shue, 26 ans, a légendé le message. TJ a notamment trois enfants à lui : Sabine, Briannaet Jaiden Holmes.

Amy et TJ n’ont pas encore fait de déclaration publique sur leur relation, qui, selon GENS, n’a commencé qu’après qu’ils se soient tous les deux séparés de leur conjoint en août. «C’était deux adultes consentants qui étaient chacun séparés. Ils ont tous les deux rompu avec leurs épouses en août à quelques semaines d’intervalle”, a déclaré l’initié du magazine. “La relation n’a commencé qu’après cela.”

