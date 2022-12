Amy Robach quitte son appartement au milieu de la romance de TJ Holmes: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Amy Robach est en train d’avancer et de déménager. Le co-présentateur de 49 ans de GMA 3 : ce que vous devez savoir – qui a fait la une des journaux cette semaine pour sa relation amoureuse apparente avec la co-présentatrice T. J. Holmes45 ans – a été aperçue en train de quitter son appartement de New York le vendredi 2 décembre sur des photos obtenues par Page 6, que l’on peut voir ici. Le déménagement de la résidence de West Village devait avoir lieu avant que sa relation avec TJ ne soit rendue publique, selon un Page 6 la source. “Elle a vendu l’appartement en septembre et, ironiquement, c’était le jour de son déménagement”, a noté l’initié.

Lorsque des photos d’Amy et TJ se tenant à l’aise et se tenant la main sont apparues pour la première fois, les gens ont supposé qu’ils avaient une liaison l’un avec l’autre, étant donné que le couple était toujours marié à leurs conjoints respectifs. Cependant, à PERSONNES a rapidement confirmé que bien qu’ils soient tous les deux légalement mariés, leurs mariages étaient terminés depuis un certain temps. “Il s’agissait de deux adultes consentants qui étaient séparés”, les PERSONNES initié divulgué. “Ils ont tous les deux rompu avec leurs épouses en août, à quelques semaines d’intervalle. La relation n’a commencé qu’après cela.

Amy s’est mariée Place Melrose acteur de cinéma Andrew Shue55 ans, en 2010. Ils n’avaient pas d’enfants, mais Amy a deux enfants de son premier mariage à Tim Mc Intosh: Ava19, et Analiser15. TJ est marié à un avocat Marilee Fiebeg. Par coïncidence, ils se sont mariés en 2010 après son divorce avec sa première femme, Amy Ferson. Il avait une fille, Sabine9 ans, avec Marilee et un fils, Jadenet une fille, Briannaavec Amy.

De plus, Amy aurait presque fini de régler son divorce. “Amy et Andrew divorcent, c’est presque finalisé. Il a déménagé plus tôt cet été », a Page 6 dit la source. “Ils ont constamment eu des problèmes au fil des ans et ils ont finalement rompu.”

Un rapport du 1er décembre de PERSONNES a affirmé que TJ et Amy avaient commencé à sortir ensemble après qu’elle et son mari se soient séparés. “Amy traversait un chagrin d’amour et TJ était très là pour elle et utile, et c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé quelque chose”, a révélé la source.

Après l’annonce de la romance, TJ a supprimé toutes les photos de sa femme de sa page Instagram, puis a désactivé sa page. Amy a emboîté le pas. L’alliance de TJ manquait également à l’appel alors qu’il animait Bonjour Amérique: Que souhaitez-vous savoir le jeudi 1er décembre.

Amy et TJ n’ont pas encore explicitement abordé leur relation publiquement, mais ils ont dansé autour du sujet au début de la troisième heure de Bonjour Amérique le 2 décembre. « Salut, tout le monde. Bon après-midi. Bienvenue à GMA3 : ce que vous devez savoir ce vendredi. Tu sais, c’est dommage que nous soyons vendredi », a commencé TJ. “Est-ce que c’est?” Amy a répondu

« Ça a été une excellente semaine. Je veux juste que celui-ci continue et continue. Juste en profiter. … Prenez tout cela », a déclaré TJ avec un sourire, taquinant apparemment Amy. Amy ne l’avait pas, cependant, et elle a répondu en disant: “Parlez pour vous-même.”