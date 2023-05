Amy Robach et TJ Holmes s’embrassent pendant le déjeuner de MDW – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

T. J. Holmes et Amy Robach ont passé le week-end du Memorial Day ensemble et ont eu un déjeuner romantique à New York. L’ancien GMA 3 : ce que vous devez savoir les hôtes ont été photographiés en train de s’embrasser et de se tenir la main tout en mangeant à l’extérieur du restaurant espagnol Sevilla dans le West Village. Amy a frotté ses mains sur la jambe de TJ alors que le couple s’embrassait et s’embrassait en public. Amy était vêtue d’un haut blanc et d’un short bleu, tandis que TJ portait une chemise boutonnée bleu clair et un pantalon bleu marine.

Amy et TJ n’ont pas hésité à montrer leur romance en public depuis qu’ils ont été licenciés par ABC en janvier 2023 pour leur relation secrète. Le duo a pris des vacances romantiques au Mexique en février et a récemment couru ensemble le semi-marathon de Brooklyn. Quelques jours avant le marathon, ABC a annoncé Eva Pèlerin et DeMarco Morgan en tant que remplaçants d’Amy et TJ sur GMA 3. Amy et TJ étaient co-présentateurs sur le Bonjour Amérique spin-off avec le correspondant médical en chef Dre Jen Ashtonjusqu’à ce que le scandale leur coûte leur emploi.

Il a été révélé qu’Amy et TJ sortaient ensemble après la publication d’une série de photos d’eux se tenant la main et se rapprochant assez près en novembre 2022. Lorsque leur relation a été rendue publique, les deux étaient mariés à leurs conjoints respectifs depuis 2010. Amy était avec elle. mari Andrew Shueet TJ était avec sa femme Marilee Fiebig. Peu de temps après la révélation de leur relation, une source proche des deux a révélé à Personnes ils avaient chacun déjà été séparés de leurs conjoints.

Amy et TJ ont gardé le silence sur le scandale et n’en ont même pas discuté lorsqu’ils étaient encore à l’antenne sur GMA 3. Les deux ont été retirés des airs en décembre peu de temps après la révélation de leur relation. Ils ont tous deux été officiellement libérés d’ABC News fin janvier.

