Amy Robach et TJ Holmes courent au semi-marathon de Brooklyn – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

Amy Robach et T. J. Holmes tous deux ont participé au semi-marathon de Brooklyn le samedi 20 mai. Le couple avait l’air fatigué, mais fier après avoir terminé la course sur de nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via E ! Nouvelles. Amy, 50 ans, et TJ, 45 ans, ont tous deux participé au semi-marathon quelques jours seulement après l’annonce officielle de leurs remplaçants le Bonjour Amérique quatre mois après leur sortie de l’émission.

Amy et TJ avaient l’air en sueur après avoir terminé la course de 13,1 milles. Amy portait un débardeur New Balance rose et elle accessoirisait avec une Apple Watch et une paire d’AirPods. TJ a porté un haut noir à manches longues et il semblait également avoir une paire d’écouteurs. Tous deux ont souri et ont montré des signes de paix en prenant la photo après la course.

La course à pied semble être l’une des activités préférées du couple à pratiquer ensemble. Le couple a tous deux couru le semi-marathon de New York en mars. Quand ils co-animaient encore GMA3 ensemble, le couple a également participé au marathon de New York, bien que ce soit avant qu’ils ne se fréquentent.

Les deux anciens GMA Les ancres se sont révélées pour la première fois sortir ensemble après qu’une série de photos d’elles se tenant la main et se rapprochant a été publiée en novembre. Lorsque leur relation a été rendue publique, les deux étaient mariés à leurs conjoints respectifs depuis 2010. Amy était avec son mari Andrew Shueet TJ était avec sa femme Marilee Fiebig. Peu de temps après la révélation de leur relation, une source proche des deux a déclaré qu’ils avaient chacun été séparés de leur conjoint dans un rapport de Personnes. « Ils ont tous les deux rompu avec leurs épouses en août, à quelques semaines d’intervalle. La relation n’a commencé qu’après cela », a déclaré l’initié.

Alors qu’Amy et TJ ont gardé le silence sur le scandale lorsqu’ils étaient à l’antenne GMA, les deux ont été retirés des airs en décembre peu de temps après la révélation de la relation. Tous deux ont été officiellement libérés d’ABC News fin janvier.

