Amy Robach et TJ Holmes 1ères photos depuis la suspension – Hollywood Life

Bonjour Amérique co-ancres T. J. Holmes45, et Amy Robach, 49 ans, ont été repérés pour la première fois depuis leur suspension. Le couple, qui serait dans une relation amoureuse après avoir été repéré lors d’une escapade dans le nord de l’État de New York avant Thanksgiving, a été vu en train de rire et de lier les bras alors qu’il se promenait à New York le jeudi 15 décembre dans les images publiées. par le Courrier quotidien. Ils semblaient ravis alors qu’ils quittaient l’appartement de TJ dans le quartier financier de la Big Apple avant d’aller déjeuner au Capital Grille, accessible à pied.

Les deux hôtes se sont emmitouflés pour le temps frais de New York, qui a été répertorié à pluvieux et 43 degrés jeudi. Amy a opté pour un manteau en laine couleur camel par-dessus un jean droit retroussé et un sweat à capuche blanc. Elle a terminé son ensemble avec une paire de bottines à talons de couleur camel et a gardé ses cheveux blonds en queue de cheval lâche. Pendant ce temps, TJ a joué son look avec une veste payée noire et camel, également sur un jean, avec une écharpe noire et des baskets en cuir.

Le duo, qui a animé GMA3 : ce que vous devez savoir depuis 2014, restent suspendus de la série alors qu’ils font face à un examen interne à ABC sur leur relation qui s’est produite alors que les deux étaient mariés publiquement: TJ wed Marilee Fiebig en 2010 et Amy a épousé l’acteur Andrew Shue également en 2010. Après que des photos d’Amy et TJ soient apparues dans le nord de l’État de New York et qu’elles aient l’air séduisantes dans un pub de Times Square (notamment près des studios ABC où ils travaillent), il a été confirmé qu’Amy et Andrew avaient récemment mis en vente et vendu leur Appartement à New York.

Au milieu de leur suspension, le président d’ABC News Kim Godvin adressé au personnel dans un e-mail interne qui a été largement partagé en ligne. “Je comprends que la couverture continue peut détourner l’attention du travail incroyablement important que fait notre équipe ici à ABC News”, a-t-elle écrit. “Amy et TJ resteront hors antenne en attendant l’achèvement d’un examen interne, et il y aura une rotation des ancres à GMA3 pour le moment.”

