Amy Robach, animatrice de ‘GMA’, a rapporté une liaison avec le co-animateur: que savoir sur son ex-mari Andrew Shue

Une prétendue liaison extraconjugale entre les présentateurs de nouvelles Amy Robach et TJ Holmes a repoussé l’acteur Andrew Shue sous les projecteurs.

Holmes et Robach, co-animateurs de “GMA3: What You Need to Know” sur ABC, ont été “enfermés dans une romance passionnée bien qu’ils soient tous deux mariés à leurs conjoints respectifs depuis 12 ans”, a rapporté mercredi le Daily Mail dans un article. qui comprenait plusieurs photos intimes des ancres de midi prises tout au long du mois de novembre.

Ils ne seront pas disciplinés pour leur relation malgré la fixation des tabloïds, a appris Fox News Digital.

Robach est marié à Shue depuis 12 ans. Les deux se sont rencontrés lors d’une fête du livre en 2009 et se sont mariés l’année suivante, selon plusieurs rapports.

Avant que les photos de la bombe ne dévoilent la relation présumée entre Robach et Holmes, la présentatrice de nouvelles a mis sa maison avec Shue en vente. L’appartement de New York que les deux partagent a été mis en vente le 28 septembre et a fait l’objet d’un contrat le 18 novembre, selon les archives de la ville.

Pendant ce temps, Holmes est marié à Marilee Fiebig depuis 2010.

Qui est Andrew Shue ?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’acteur :

Carrière d’acteur réussie

Andrew Shue a construit une carrière d’acteur réussie dans le sillage de l’émission populaire “Beverly Hills, 90210”. Il est surtout connu pour son rôle de Billy Campbell dans “Melrose Place”, qui a été créé en tant que série dérivée de “90210”.

Il a également décroché des rôles dans les films “Gracie” et “The Rainmaker” et est apparu dans “The Wonder Years”.

Sa sœur est l’actrice Elisabeth Shue

La carrière d’acteur d’Andrew Shue ne s’est épanouie que sous la poussée de sa sœur Elisabeth Shue. Elle est connue pour ses rôles dans “The Karate Kid”, “Adventures in Babysitting” et “Cocktail”.

Après son succès en début de carrière, elle a décroché des rôles dans “Leaving Las Vegas”, “The Saint”, “Deconstructing Harry” et “Hollow Man”.

Footballeur professionnel

Au cours des années 1990, Andrew Shue a joué au football professionnellement. Après sa carrière sportive universitaire à Dartmouth, il a continué à jouer professionnellement pour les Bulawayo Highlanders dans la Zimbabwe Premier Soccer League.

Shue a joué pour le Los Angeles Galaxy en 1996. Il a passé la saison suivante sur la liste de réserve des blessés et a choisi de se retirer du sport l’année suivante.

Avant de jouer pour Galaxy, Shue a été ambassadeur de la Coupe du Monde de la FIFA en 1994.

Redonne à la communauté

Andrew Shue a été impliqué dans la charité de plusieurs façons depuis le lancement de sa carrière d’acteur. Il a cofondé DoSomething, une organisation à but non lucratif qui motive les jeunes à s’impliquer dans des causes sociales.

Shue a également aidé à lancer Cafemom en 2006. Le site Web, qui a été décrit comme le “MySpace pour les mamans”, donne des conseils et des nouvelles parentales aux mamans et aux futures mamans.

Un auteur

Andrew Shue a co-écrit un livre pour enfants en 2021 aux côtés d’Amy Robach. Les deux ont basé le livre, intitulé “Better Together”, sur leur propre famille recomposée.

“Nous avons senti qu’il y avait une histoire dans l’histoire de notre famille qui pourrait résonner avec les familles recomposées, mais aussi avec les gens en général dans le pays qui ont un peu de mal à trouver l’amour et le terrain d’entente que nous partageons tous, ” a déclaré Shue au magazine People l’année dernière.

“Nous avions l’habitude de dire [our kids] histoires, et surtout les plus petits, sur les animaux de notre cour et comment ils sont tous devenus une famille ensemble », a ajouté Robach. « Et nous avions l’habitude de plaisanter et de dire : “Un jour, nous devrions écrire un livre pour enfants sur la façon dont la famille est ‘pas seulement à qui vous êtes lié par le sang, mais qui vous choisissez d’aimer, qui vous choisissez de respecter et avec qui vous choisissez de trouver un terrain d’entente.'”

Il était marié avant sa relation avec Amy Robach

Andrew Shue s’est marié une fois avant le début de sa relation avec Amy Robach. Shue était auparavant mariée à la designer florale Jennifer Hageney. Les deux se sont mariés en 1994 et ont divorcé en 2008.

Shue et Hageney partagent trois enfants ensemble : Nathaniel, Aidan et Wyatt.

Robach a deux enfants de son précédent mariage avec Tim McIntosh. L’ancien couple partage les filles Ava et Annie.

