Amy Poehler ne sait pas si UCB rouvrira

« Ce que nous avons dit dans notre déclaration était vrai, c’est-à-dire que nous essayions de reconnaître les choses que nous faisions mal ou que nous ne savions pas ou ne savions pas maintenant », a déclaré Poehler au New York Times à propos du théâtre en difficulté. « C’est une période difficile pour survivre. »

Poehler dit qu’elle a pris l’année dernière pour travailler avec Project Rethink, formé par des anciens d’UCB afin d’obtenir leurs commentaires, et bien qu’elle espère une sorte de «nouvelle version» de l’espace et du groupe, elle n’est pas sûre qu’UCB survivra.

« Je ne sais pas. Cela a été brutal pour nous », a-t-elle déclaré au NYT. « Nous utilisons essentiellement le feu de Covid pour démarrer une nouvelle version. Nous changeons notre école et notre théâtre à but non lucratif. Si nous pourrons ou non y arriver, je ne sais pas. «

En 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, des employés des théâtres UCB de New York et de Los Angeles ont été licenciés.